El primer de competición intensa en los Juegos Olímpicos de Tokio ha dado para mucho: como es habitual en el deporte, ha habido sonrisas y lágrimas, caídas inesperadas, actuaciones sorprendentes y también se han repartido los primeros metales. Estos son los momentos más destacados de hoy, 24 de julio.

-Adriana Cerezo, primera medallista española. Adriana Cerezo saboreó este sábado con amargura el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio al alzarse con la plata en su especialidad de hasta 49 kilos tras una actuación arrolladora que encumbró el taekwondo español pero no fue suficiente para ella. Cerezo salió a la pista sonriendo, celebrando antes de comenzar una final que se tomó con más cautela y cabeza fría que los combates anteriores y en el que terminó derrotada por un ajustado 11-10 cuando restaban siete segundos por una patada certera de la tailandesa Panipak Wongpattanakit, número uno del mundo y bronce en Río 2016. La hasta ahora considerada promesa española de este deporte, convertida ya en referente, reconoció la victoria de su rival entre lágrimas de frustración.

-Estados Unidos, sin premio. Si hay algún país favorito para liderar el medallero cuando se apague la llama olímpica en Tokio ese es Estados Unidos, el país con más deportistas en la capital nipona y rival histórico a batir. Sin embargo, el inicio no ha sido tan bueno como se esperaba y la delegación de EEUU terminó el día sin medallas. Este 'cero' en la primera jornada no ocurría desde Múnich 1972. De hecho, ahora España está por delante de los estadounidenses en el ranking, algo que no ocurría desde hace más de un siglo, en 1900.

-China, primer líder del medallero. Tres oros y un bronce le han valido a China para acabar el primer día de Tokio 2020 como líder en el medallero. Suya fue la primera persea de oro que se repartió en la edición más atípica de los juegos olímpicos. Yang Qian se impuso en la final de rifle aire 10 metros con 251.8 puntos, una marca que además le valido para anotar un nuevo récord olímpico. La china se impuso, gracias a un último mal tiro de la rusa, a Anastasiia Galashina, medalla de plata, mientras que la tiradora suiza Nina Christen se colgó el bronce.

-La caída de Uchimura. Kohei Uchimura, campeón olímpico de gimnasia en 2012 y 2016, se cayó de la barra, el único aparato que va a disputar en los Juegos de Tokio, y su nota de 13,866 no le dará para entrar en la final. Uchimura, de 32 años, renunció a tomar parte en la competición por equipos al considerarse mayor para hacer un buen papel y centrarse así en luchar por una medalla en la barra, donde quería firmar "el ejercicio perfecto". No fue posible. Con una rutina de dificultad 6,600, la más alta presentada hasta el momento en los Juegos, el seis veces campeón mundial empezó su ejercicio de forma espectacular, con tres sueltas de altísimo riesgo que ejecutó con seguridad. Sin embargo, al final del programa, en un desplazamiento sobre la barra con doble giro se le soltó una mano y cayó al suelo.

-La despedida de Juancho. El alero de la selección española de baloncesto Juancho Hernangómez no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la negativa de su club, los Minnesota Timberwolves de la NBA estadounidense, y será sustituido por el nuevo jugador del Valencia Basket Xabi López-Aróstegui, según dijo el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) Jorge Garbajosa. "El 23 de julio por primera vez recibimos una notificación por parte de Minnesota Timberwolves no dando su permiso. Si el jugador estaba en Tokio es porque hasta entonces nunca recibimos un no para que disputara los Juegos Olímpicos, más bien lo contrario", explicó el presidente de la FEB. España competirá por el oro sin una de sus grandes estrellas.