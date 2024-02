'TardeAR' desveló hace unos días la portada de una revista que muestra la nueva pareja sorpresa del momento. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sido pillados junto dándose un beso, imagen principal que abrió la tapa de la revista Semana.

"Aprovecharon un día entre semana para quedar en un centro comercial que no está tan transitado como los días del fin de semana. Aunque trataron de pasar desapercibidos, no lo consiguieron", afirmó la revista, que les pilló mientras tomaban algo por la tarde noche en Madrid.

Tras saltar a la palestra este nuevo e inesperado idilio, todas las miradas se fueron hasta Terelu Campos y Mar Flores,madres de los protagonistas de este romance. Hasta el momento, ni la hija de María Teresa Campos ni la modelo han querido dar su opinión sobre esta pareja pero, sabedora de cómo corren los rumores, Terelu Campos sí que ha roto su silencio en el blog que tiene para la revista Lecturas.

"Todo el mundo está esperando a que me pronuncie"

Para evitar males mayores, la hermana de Carmen Borrego ha decidido zanjar de una vez por todas todo lo que se está diciendo de su hija y de ella para así intentar calmar las aguas.

"Sé que todo el mundo está esperando a que me pronuncie sobre el tema de la semana y como he manifestado la vida de mi hija, solo le pertenece a mi hija y si va a querer manifestarse o no, es una decisión suya", comienza el escrito.

"No ha sido una semana fácil, sobre todo para ella. También sé que se maneja bien, creo que tiene claro lo que quiere y eso es muy importante en la vida, como saber lo que uno no quiere en la vida, también es importante. Sobre todo saber lo que uno quiere decir. Dicho esto, espero que el chaparrón mediático le pase lo antes posible", apuntó.