Netflix ha conquistado el terreno del entretenimiento tras dominar la ficción gracias al estreno de 'Sálvese quien pueda'.

La plataforma audiovisual ha estrenado su 'reality' con Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño en su intento de reciclaje profesional y televisivo haciendo 'las Américas' y ha sido un completo y absoluto éxito.

Ahora, tras unas semanas en la que la nueva apuesta por el entretenimiento de La Fábrica de la Tele ha conseguido un hito mundial, una de las protagonistas, Terelu Campos, ha decidido romper su silencio y ha contado todo lo que se esconde tras el reality y tamnbién ha disparado contra algunas de sus compañeras.

"La gente cree conocernos"

Antes de hablar de sus compañeras, Terelu reveló qué opina sobre las plabras que Jorge Javier Vázquez compartió sobre el reality.

"Califico de majestuoso su blog de la semana pasada. La gente cree conocernos, y es verdad que conocen gran parte de nosotros. Pero solo el que trabaja con nosotros detrás y delante de las cámaras es consciente de lo que somos para lo bueno y no tan bueno" escribe la hija de María Teresa Campos.

Sobre unas palabras que dijo Lydia Lozano sobre la hermana mayor de Las Campos, ahora Terelu ha aprovechado para revelar la verdad de su relación con la palmera.

"Aunque ella se ampare en que nunca la escucho, sabe que no es verdad. No solo le presto atención, sino que siempre que he presentado un programa le he dado su sitio" comienza. "Siempre que iban a chincharla yo he estado ahí para decirle que no entrara al trapo. No quiero decir más, porque no quiero desvelaros lo que va a pasar en México. Creo que los próximos capítulos van a ser muy diferentes a Miami. Si creíais que nos habíais visto en todo nuestro esplendor creo que lo vais a flipar con lo que viene", advierte.