Raúl García se ha convertido uno de los protagonistas de la entrega de este miércoles de 'Así es la vida'. El paparazzi y colaborador del programa vespertino de Telecinco ha dado mucho que hablar por un comentario racista que aseguró en pleno tenso enfrentamiento con Carmen Borrego, que le acusó de haber intentado conseguir imágenes de María Teresa Campos cuando ya se encontraba enferma pese a que, ella misma y de forma personal, había pedido que no lo hiciera.

"Estamos como los gitanos, que nos llevamos fatal", ha asegurado el paparazzi en el espacio presentado por Sandra Barneda, que no ha dudado en responderle tajantemente al instante: "Los gitanos se llevan muy bien".

La presentadora continuó con el programa preguntándole directamente a García cuál es el límite que un paparazzi no debe sobrepasar, cuestión que contestó poniendo un ejemplo: "A una persona o a una familia que lo vende todo, no hay límites".

"Si las revistas siguen comprando el material, nosotros vamos a seguir (...) porque yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, me guste o no me guste", comentó el colaborador de 'Así es la vida'.

Por su parte y consciente de la situación que se había generado, Carmen Borrego pidió disculpas a los espectadores, aunque manteniéndose firme en su posición que originó su enfrentamiento con Raúl García: "Quien le hace daño a mi madre, evidentemente, para mí no existe".