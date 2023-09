Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

En 2020 fue candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con la fantasía Mil corazones latiendo, del diseñador Nauzet Afonso y con el patrocinio de Mc Donalds.

El físico siempre le condicionó

Asegura que su físico siempre le condicionó. Al principio la limitaba, pero cuando descubrió que amándolo y honrándolo era como más feliz se sentía, “arrasó”. "Si miras en el mundo real ves que hay mujeres y hombres de diferentes alturas, razas, pesos, edad... Yo lo que apoyo es que haya de todo. Me encantan las modelos delgadas, pero siempre pido que haya diversidad y que todo el que esté viendo la pasarela se sienta identificado con las modelos", se sincera.

Sobre ayudar a aquellas personas descontentas con su cuerpo, Bianca, en redes sociales inspira a otras mujeres a que se acepten tal y como son. "Desfilando y siendo candidata a Reina del Carnaval sé que motivo a muchas chicas que, por tener un par de kilos de más, no se sienten bien consigo mismas. Muchas veces me he emocionado con mensajes de niñas de 14 o 15 años que están sufriendo, con bulimia, y que me escriben o me preguntan. Me emociono porque son cosas que he vivido y sé lo que duelen", sentencia.

Susana Bianca entra en ‘GH VIP 8’ con el objetivo de quitarse la etiqueta de ‘modelo de tallas grandes’, para ser, simplemente, ‘modelo’.