El presentador Jesús Vázquez repite portada de Men's Health diez años después de la primera y lo hace para conseguir un récord: ser el hombre español con más edad en ocupar la portada de la revista de estilo de vida activo masculino más vendida de España.

A sus 57 años, el presentador le da todo un zasca al edadismo, esa tendencia tan actual que discrimina a las personas por razón de edad, con una portada -disponible a partir de este jueves 23 de marzo- donde muestra que está más fuerte que nunca, tanto a nivel físico como a nivel psicológico: "He empezado a aceptar el paso de los años, pero me ha costado mucho".

Jesús repasa, en una entrevista muy sincera y personal, sus más de 30 años ante los focos y cuáles han sido algunas de las consecuencias que ha vivido por ser todo un referente de la televisión y un defensor en los derechos LGTBIQ+ en nuestro país: "Ese niño gordo y maricón al que le hacían bullying también está en esta portada porque está siempre, porque nunca se va".

En su entrevista, Vázquez declara que "existe una especie de rechazo a la edad, a la gente que va cumpliendo años. No quiero decir que sea una fobia, pero sí que parece que a medida que te vas haciendo mayor empiezas a dejar de ser interesante, de ser visible, de ser atractivo. (...) Y esto es un problema, porque a partir de los 50, de los 60, de los 70 tienes que seguir viviendo...".

Orientación sexual

Sobre su orientación sexual, el presentador lo deja claro: "Estoy muy orgulloso de ser maricón, muy orgulloso, no me cambiaría de orientación por nada del mundo. De todas formas, es verdad que esas muesquitas que te va dejando la vida, esos acosos, esos insultos, todas esas cosas que pasamos, en este caso todas las personas LGTBI, te dejan una huella dentro para siempre. Porque cuando te hacen tanto daño de niño... Mira, el armario es un lugar terrible. (...) Hay que tener mucho cuidado con los niños".

Además, también habla sobre las luces y sombras del mundo televisivo. "Me he encontrado animales televisivos maravillosos de los que he aprendido, y también me he encontrado con mucho bicho. (...) Tiburones muchos. Pulpos la verdad es que no tantos. Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo ¿eh?, no pulpa.... Pero bueno, no voy a ponerme a hacer aquí ahora un me too, ni a denunciar nada. Pero sí, sí, tuve un incidente, bueno un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo", afirma.