Jesús Vázquez ha enmudecido a la audiencia después de que, durante una íntima conversación con Sheila en el programa Para toda la vida: The Bachelorette, haya hecho la que probablemente sea una de las confesiones más duras y desconocidas del presentador hasta la fecha.

El gallego, que lleva más de 20 años en televisión, se ha abierto en canal con la joven mientras ambos compartían sus experiencias amorosas y se sinceraban sobre los obstáculo que han tenido que pasar para sanar sus corazones y volver a confiar y creer en el amor.

Mientras que la joven Sheila le reconocía a Vázquez que su participación en el programa ha sido mucho más satisfactoria y sorprendente de lo que ella pensaba, Jesús escuchaba atentamente a la participante al tiempo que le reconocía que "es muy fuerte cuando te hacen daño, cuando te rompen el corazón. Ahora te hablo yo, como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años", le decía antes de soltar su gran confesión.

Un episodio desconocido

En este momento, en un acto de sinceridad poco usual en el presentador, Jesús compartió con Sheila y con la audiencia del programa uno de los episodios más duros de su vida: la muerte del amor de su vida.

"Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja. Se me rompió tanto el corazón que dije que yo no me iba a volver a enamorar nunca más, porque no puedo pasar este sufrimiento de perder al amor de mi vida", relató ante la sorpresa de la joven. "Pero mira, llegó otra persona y llevo veinte años con ella. Si te sirve de consejo, atrévete. Si crees que puede ser alguno de ellos, hazlo. Yo pasé mucho tiempo escondido detrás de una coraza, pero le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida", le aconsejó.