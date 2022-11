Samuel no está teniendo un camino de rosas en La Isla de las Tentaciones 5. El tinerfeño echa mucho de menos a su novia, la también tinerfeña Tania Déniz. Y es que el tinerfeño se ha tenido que tragar cómo Tania se besaba con Hugo Paz. A pesar de los llantos mostrados, el canario está cambiando su forma de ver las cosas y cada vez se siente más integrado en la villa.

Pero ha saltado la sorpresa con Samuel porque aunque tenía más feeling con la soltera Elena, el tinerfeño ha cambiado de objetivo y ha protagonizado un pasional acercamiento con Jessica. "Elena está todo el rato preguntándome si estoy bien. Llega un momento en el que quieres desconectar y necesitas a alguien que te haga olvidarte de todo. Jessica siempre está bromeando, es graciosa y tiene esas cosas que me hacen desconectar y me gusta", explicaba.

Sube la temperatura

El novio de Tania y la soltera subían la temperatura de la villa con un ardiente juego en una de las fiestas. Jessica terminaba lamiendo el cuerpo de Samuel y dándole un sensual masaje. "Como lo hagas todo así...", le comentaba él. "Esto no es lo mejor que hago", aseguraba ella.

Instantes después, Samuel y Jessica acabaron en la piscina y a punto de caer en la tentación. "Me ha molado que por un momento me he olvidado de Tania y he pensado en mí. Jessica y yo hemos rozado el límite y me alegro de que no hayamos hecho nada porque también era algo que quería demostrarle a Tania. Que aun teniendo una tentación real puedo no hacer nada", aseguró el tinerfeño que parece empezar a tomar un nuevo rumbo, después de tantos palos por parte de su novia Tania.