El ambiente en La Isla de las Tentaciones 5 está que arde de pasión. Eso es al menos lo que se ha podido ver en la última entrega de El debate de las tentaciones, que arrancaba con una pregunta para la audiencia. Una de las chicas ha caído en la tentación: ¿quién se ha unido a Laura y le ha sido infiel a su pareja? Según el programa, el 88% de los espectadores apostaba por Tania y no se equivocaron. La concursante tinerfeña ha sobrepasado los límites con Hugo Paz. Su primer beso ha durado nada más y nada menos que 43 segundos.

El gaditano le decía a la tinerfeña: "Haz lo que tú sientas y haz lo que tú quieras", mientras mantenían una conversación a solas alejados de la fiesta y del resto de compañeros. "No te agobies, no merece la pena. Me pongo en tu situación y sé que es complicado", le insistía.

Y todo eso ocurría mientras Hugo le colocaba el pelo a la canaria. "Para lo que tú quieras, bueno o malo, aquí está tu cotufito", continuaba. Y, después de unas risas cómplices, llegaba el momento: Hugo y Tania se besaban. Pero ahí no quedaba todo.

La confesión de Hugo

Después de 43 segundos de beso, el tentador andaluz aprovechó la magia del momento para hacer una confesión: "Te estoy empezando a querer un poquito", le lanzó.

Pero qué quieren que les digamos, esta no era la primera vez que Hugo le decía algo así a Tania. Hace ya unos días ya se había declarado en mitad de la noche: "Entre nosotros hay algo especial", le revelaba el gaditano.