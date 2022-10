Que hay química entre la tinerfeña Tania y Hugo en La Isla de las Tentaciones 5 no lo pone nadie en duda a estas alturas y esto es algo que se ha dejado sentir desde el primer momento en que él pisó Villa Playa. El ex de ‘MYHYV’ se fijó en la canaria en su primer encuentro y desde ese momento no se ha separado de ella. Su tonteo, sus bailes y sus acercamientos culminaron con un apasionado beso en las hamacas de la piscina: un pedazo de beso que "¡¡duró 43 segundos exactos!!".

En la fiesta, la novia del también tinerfeño Samuel se marchó un momento a su habitación y Hugo Paz no dejó pasar ni un segundo y fue detrás de ella. La abordó en el baño y le dijo: "Dame un beso, que nadie nos ve". Luego volvieron con sus compañeros, asegurando que no había pasado nada entre ellos. "Hugo quería besarme, evidentemente me atrae, pero sé que a Samu le molestaría mucho", dijo la canaria.

Otro beso de Tania y Hugo

Los dos volvieron a quedarse a solas instantes después. La tinerfeña estaba agobiada porque tenía la sensación de que, aunque asegura que quiere a su novio, algo iba a salir mal entre ellos. En ese momento fue cuando Hugo Paz atacó: "¿Por qué no empiezas a valorarte? Eres una niña espectacular. Si estoy detrás de ti, es porque te veo especial. Aquí está tu cotufito”, le confesó.

Así que... el ambiente estaba ya lo siuficientemente caldeado como para que, tras esas palabras, los dos acabaran besándose apasionadamente en las hamacas de la piscina.

Salta la luz azul

Así las cosas, los besos de Tania y Hugo provocaron que se encendiera la luz de la tentación en Villa Paraíso. Samu asumió que era la suya y, pese al momento inicial de bajón, decidió tomárselo con filosofía y esperar a ver las imágenes.

Tania se confiesa

La tinerfeña Tania volvió a besarse con Hugo y contó a sus compañeras lo que había sucedido. "Me besé con Hugo y me rompí. Llevo días pensando que con Samu va a salir mal. Lo de siempre, la tensión con la familia". Además, Tania reveló en la casa que no le gusta nada que su novio siempre intente "quedar bien" con todo el mundo.

Tania ahora está en un momento en el que se lo plantea todo porque no sabe cómo va a seguir avanzando su relación: "Intento no pensar en el mañana, voy a hacer lo que sienta, no sé qué pasará, si habrá más besos, si no, si seguiré a más". Además, contó que le da miedo "seguir avanzando y poder llegar a sentir algo" con Hugo Paz.