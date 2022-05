El esperado regreso de Ana Rosa Quintana está cada vez más cerca.

La querida presentadora lleva seis meses luchando contra un cáncer de mama que la ha mantenido alejada de la televisión para someterse a las diversas sesiones de quimioterapia necesarias para acabar con la enfermedad.

Han sido contadas las ocasiones que la comunicadora madrileña ha compartido con sus seguidores cómo se encuentra. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde la directora de El programa de Ana ha ido dando algunos detalles de cómo está siendo su proceso y cómo ha estado afrontando la dolencia.

Pese a que desde que anuncio su marcha de los platós no ha reaparecido, Ana Rosa sí que ha tenido una intervención muy especial en la última entrega de Planeta Calleja, cuya última emisión ha contado con Joaquín Prat, compañero de la periodista, como protagonista.

Mientras hablaban de la recuperación de "la jefa", como cariñosamente llama Joaquín a Ana Rosa, el periodista quiso llamar a Quintana para poder hablar con ella y que explicase cómo se encontraba en el tramo final de su enfermedad.

"Me queda un traguito que pasar"

Enérgica y esperanzada, Ana Rosa Quintana compartió con la audiencia cuáles son los próximos pasos que va a dar en su recuperación al otro lado del teléfono. "Yo estoy bien y fenomenal. Ganas no me faltan, sobre todo con todo lo que está pasando ahora (...) Me queda un traguito que pasar pero estoy optimista" decía la periodista.