La relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera parece que no va a solucionarse en bastante tiempo.

Los hijos de Isabel Pantoja libran una encarnizada batalla pública que saltó por los aires el día en el que el DJ aseguró en la portada de una revista que "pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas".

Estas incendiarias e íntimas declaraciones dichas por el también concursantes de realities dinamitaron la relación su madre y su hermana hasta el punto de que la joven no quiere saber absolutamente nada de su hermano.

El drama familiar que viven los Pantoja sufre ahora un nuevo giro de guion tras confirmarse que Isa Pantoja no piensa perdonar a su hermano y que, por lo tanto, la relación está completamente rota.

La revista Lecturas ha publicado en exclusiva la opinión de la joven tras ponerse en contacto con el entorno de la colaboradora de El programa de Ana Rosa y, además, han desvelado la verdadera explicación por la que Isa ha tomado esta decisión.

No más humillaciones

Según la fuente consultada por la publicación, Isa P ni si quiera puede recordar las doloras declaraciones que su hermano hizo publicas porque sigue estando profundamente dolida por la magnitud de las mismas.

El entorno de la joven confirma que Isa no va a perdonarle porque "no está dispuesta a soportar más humillaciones de Kiko. Ha padecido tanto que ya no puede más".