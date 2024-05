La Jefatura de la Policía catalana investiga si los agentes que se ocupan de la seguridad de Carles Puigdemont en Francia incurren en una falta disciplinaria. La Generalitat y los sindicatos consideran que no es así puesto que aseguran que los policías lo hacen de forma voluntaria, en sus días libres, y no portan armas de fuego.En sus redes socialies el expresidente catalán asegura que se trata de un voluntariado y considera vergonzoso e impropio de un régimen democrático que se les someta a una investigación.Uno de los hombres que le acompaña en la campaña electoral es un sargento de los Mossos d'Esquadra que ya fue condenado a cuatro años de cárcel y seis meses de inhabilitación por escoltar al candidato de Junts en Waterloo. El policía recurrió la sentencia.La Generalitat denuncia que no ha recibido respuesta del Gobierno central al que solicitó que gestionara la autorización de optros países para garantizar la seguridad del expresident fuera de nuestra fronteras.