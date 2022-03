Carlota Corredera rompe el silencio de 'Sálvame' y habla sobre el despido de Paz Padilla en medio de la grandísima polémica que se ha generado tras hacerse público el fin de la relación laboral entre la gaditana y Mediaset España.

Hasta el momento, nadie de la factoría del programa de las tardes de Telecinco se ha pronunciado sobre la abrupta marcha de la humorista y parecen pocas las ganas de sus compañeros y compañeras de hablar tras los últimos acontecimientos que han salido a la luz.

Sin embargo, los medios de comunicación vieron en el concierto celebrado en el Wizink Center de Madrid con motivo del 8M organizado por Rocío Carrasco la oportunidad perfecta para preguntarle a Carlota Corredera sobre la marcha de Paz Padilla.

Con su habitual elegancia, la comunicadora gallega no rehuyó las preguntas de los medios que querían saber en qué punto se encuentra su relación con la humorista y también confesó que no ha podido hablar con la que ya es su ex compañera de trabajo.

Conversación inexistente

Carlota Corredera se ha sincerado sobre si ha hablado o no con Paz Padilla. Su respuesta no ha cogido por sorpresa a nadie. "No puedo opinar sobre un despido de una compañera. Sobre todo porque no tengo ni idea de lo que ha sucedido porque no he hablado con ella. Empecé con ella. La primera directora que tuvo Paz fui yo. Tengo una relación súper buena con ella a pesar de todo lo que se ha dicho", reconocía la presentadora de Sálvame al ser preguntada por su opini´pn sobre el despido de Padilla.

"No tengo ningún problema en llamarla. El otro día pensé ‘tengo que llamarla’, pero no encuentras el momento. Es una curranta y es una nueva etapa para ella. Me quedo con mil momentos que he vivido con ella en ‘Sálvame', aseguraba cerrando el tema.