Belén Esteban ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con las pilas cargadas y la lengua bien afilada.

La 'Princesa del pueblo' se ha incorporado a Sálvame después de un mes de vacaciones en el que la polifacética colaboradora ha pasado por diferentes partes del mundo.

La de San Blas pasó parte de sus vacaciones en Benidorm para, posteriormente, disfrutar de unos idílicos días en Tenerife en compañía de su marido y unos amigos para, como colofón final, coger un avión y partir hacia Londres, lugar en el que vive desde hace unos años su hija, Andrea Janeiro.

Después de terminar una temporada de infarto en la que, además, ha lanzado su propia marca de gazpachos con la que ha cosechado un gran éxito, Belén Esteban se ha calzado los tacones y ha sacado sus mejores galas para volver al plató del programa vespertino de Telecinco, en donde la esperaban con los brazos abiertos y con una larga lista de temas para saber la opinión de la colaboradora.

Ataviada con un mono amarillo que resaltaba su moreno, la Esteban ha regresado más guerrera que nunca y ha disparado contra uno de sus compañeros al que le ha recriminado su actitud en los últimos meses.

Este colaborador que ha sido la diana de las feroces críticas de Belén ha sido Kiko Matamoros.

"Es un ingrato"

Rodeada de sus compañeros y con una Carlota Corredera deseosa por saber la opinión de la colaboradora sobre los acontecimientos más destacados del verano, Belén Esteban quiso hacer especial hincapié en la figura del ex de Makoke porque considera que no ha estado a la altura de un programa que tanto le ha dado.

"No entiendo a Kiko Matamoros en muchas cosas. Me parece muy injusto lo que hace" comenzaba visiblemente molesta la ex de Jesulín mientras aseguraba que "Kiko tiene narices con quien le interesa".

Pero, esto no fue todo. Tras esta breve reflexión, Belén sacó toda su artillería contra el colaborador señalando que ya estaba cansada del juego de su compañero sobre si se queda o se va del programa. "Se que me va a decir de todo pero llega un momento en el que si te quiere ir te vas" comentaba.

Sin embargo, la traca final llegó cuando la Esteban, sin pensárselo dos veces, atacó duramente a Matamoros señalándole como una persona poco agradecida para con su productora.

"Matamoros no está siendo honesto con esta productora . Es un ingrato. Yo creo que tiene un plan B y que se va a ir" auguraba, convencida, la recién llegada colaboradora.