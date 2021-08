Kiko Matamoros ha vuelto de sus vacaciones con las cosas más claras que nunca.

Sin pelos en la lengua, el colaborador ha disparado contra todos y contra todo sin importarle a quién iban dirigidos sus dardos.

Matamoros, que ha disfrutado de unas envidiables vacaciones en Sudáfrica junto a su pareja la modelo e influencer Marta López, ha regresado al plató de Sálvame soltando muchas perlas y llegando incluso a señalar que su marcha definitiva del programa podría ocurrir más pronto que tarde.

Sin embargo, ha sido en una conocida revista, en donde el ácido y controvertido colaborador se ha despachado a gusto contra el programa en el que trabaja, sus compañeros y los últimos acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas.

Matamoros ha reconocido que "hay gente que están ahí que a mí particularmente como espectador no me producen ningún interés" refiriéndose a alguno de los colaboradores con los que comparte plató cada tarde.

Además, el ex marido de Makoke ha dado un paso más allá diciendo que el devenir que ha tomado el programa no le está gustando y que, quizás, es hora de ir pensando en nuevos retos profesionales. "A mí me gusta Sálvame, yo quiero a Sálvame, pero no me gustan cosas que han pasado en los últimos meses, como la forma en la que se ha tratado el tema de Rocío Carrasco en este plató o el despido de Antonio Canales del otro día. A mí gusta mi trabajo pero, si un día tengo que irme, me iré”, confesaba el colaborador.

El futuro de 'Sálvame', en el aire

Sin embargo, lo que ha sorprendido de la entrevista que ha concedido el colaborador es la opinión que tiene sobre el futuro del programa para el que todavía trabaja.

"Lo que no veo muy claro es el futuro de ‘Sálvame’, no sé por dónde va a tirar", desvela Matamoros augurando un futuro incierto del formato estrella de Telecinco.

Esta opinión se une a las incendiarias declaraciones que el bailaor Antonio Canales soltó la pasada semana en pleno directo tras anunciarle que el programa iba a prescindir de su trabajo.