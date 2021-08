Tras el traspiés de salud que ha tenido en las últimas horas el hermano de Rocío Jurado, Amador Mohedano, y de la que ya se está recuperando favorablemente, algunos colaboradores y colaboradoras de Sálvame se han atrevido a contar algunas de sus experiencias de salud y de los achaques que han tenido en los últimos años.

Uno de los colaboradores que decidió compartir, ante la atenta mirada de sus compañeros, uno de los últimos problemas de salud que ha tenido ha sido Kiko Hernández.

Muy poco acostumbrado a contar aspectos de su vida privada, el ex gran hermano se abrió en canal para hablar de un delicado problema de salud que sufrió hace unos meses y que tuvo al colaborador muy preocupado.

La pérdida de sangre que derivó en anemia de Amador Mohedano hizo recordar a Hernández que él sufrió una muy parecida que lo dejó absolutamente devastado y por la que tuvo que pedir ayuda.

"A mí hace 6 u 8 meses me dio una anemia bestial, de estadio 3 ó 4. Tuve que llegar al hospital con ayuda, había perdido un montón de sangre", ha comenzado explicando mientras desmentía la versión dada por Amador de que una anemia no se coge por una crisis nerviosa. "Por ver un programa de televisión no pierdes sangre a un nivel anémico. Y si es así, hay ochocientos mil canales para ver. ¿Por qué va a ser todo a consecuencia de Sálvame?" sentenciaba el colaborador.

Más achaques

Hace unos meses, Kiko Hernández también hizo pública otra enfermedad que padece desde hace nueve años: la artritis psoriásica.

Pese a ser muy reservado, el colaborador siempre ha sido muy transparente cuando algún compañero le ha preguntado por los problemas que ha podido tener ya que, en algunas ocasiones, Kiko ha aparecido en pantalla con guantes o con atuendos que hacían pensar que el colaborador no estaba en su mejor momento.

Sin embargo, pese a estos sustos, a día de hoy, Kiko Hernández se ha convertido en un imprescindible de Sálvame y goza de una boyante salud que le permite estar al frente del buque insignia del corazón de Telecinco.