Algunas abuelas decían que quienes atendían muy bien a su pareja con los alimentos, tendrían fidelidad para toda la vida, o lo que es al dicho: “El amor entra por el estómago”. Llega el Día de Los Enamorados y qué mejor momento para poder sorprender a tu pareja con una cita romántica en uno de estos cinco templos de la gastronomía deTenerife en los que celebrar el amor en este 2023.

Etéreo by Pedro Nel

Ubicado en la calle San Antonio, en Santa Cruz de Tenerife, se encuentra este restaurante, conocido por su maravillosa y alta cocina. No puedes ir a este local y no degustar su excelente jamón ibérico de bellota. Como platos principales están el solomillo de añojo con crema de queso majorero, presa marinada inspiración asiática o el cuarto cochinillo confitado y compota de manzana. Una auténtica delicia. Con precios acordes a la calidad que recibes, en el Etéreo no solo sirven carnes sino que puedes probar excelentes pescados. Así que también es muy recomendable su bacalao confitado, encebollado y papa bonita o su lubina salvaje y arroz meloso con pescados ahumados.

Convivio

En latín “convivium” significa “banquete” y así llamó Dante Alighieri a una de sus obras . Aunque El Banquete de Dante iba en otro sentido, y no sabemos si el poeta florentino era un buen sibarita, lo que sí tenemos claro es que en Convivio, el restaurante italiano ubicado en la céntrica calle de Numancia, en Santa Cruz de Tenerife, sí saben lo que es el buen comer. Sus pizzas napolitanas fritas son una auténtica locura. Tienen tres variedades de esta especialidad: la Mediterránea, con jamón serrano, rúcula y Parmesano. Espectacular. La Parmigiana, con berengena frita, parmesano, albahaca y pimienta negra y, la Puttanesca con sus anchoas, orégano, alcaparras, aceituna y picante. Sin palabras, pero aún así, puedes combinar otros ingredientes como sus pimientos asados al vino o el pesto con tomates cherry entre otras opciones.

El establecimiento, además de tener acceso para personas con movilidad reducida, cuenta con múltiples opciones sin gluten como, por ejemplo, los ravioli de pera y gorgonzola, tagliatelle, ravioli de espinaca y queso franco. Un lugar, sin duda, para celebrar el amor y darte un festín.

Terrazas del Sauzal

Con una cocina mediterránea cuidada con raíces canarias, Terrazas del Sauzal, incluido desde 2020 como Bib Gourmand en la Guía Michelín, se emplaza en un entorno único que lo convierte en “un oasis para los sentidos”. Los clientes podrán disfrutar de unas inmejorables vistas del Teide y de la costa norte de la Isla desde sus amplios jardines y terrazas, mientras degustan su espectacular codillo de cerdo con salsa de su propio jugo y papas gajo o su magret de pato en costra de miel de ulmo.

Restaurante El Picú

Se encuentra en la Calle Imeldo Serís, en Santa Cruz de Tenerife y ofrece un arroz caldoso de carabineros y boletus que hace las delicias de los amantes en general y del marisco en especial. Una exquisitez. Un establecimiento que hará las delicias de los apasionados de los arroces.

El Calderito de La Abuela

Sus especialidades pasan por lo mejor de la cocina típica de Tenerife, por ejemplo el gofio escaldado con caldo de cherne, mojo, cilantro y cebolla roja. Al frente de El calderito de la abuela, la cuarta generación de una misma familia. Un lugar en el que la gastronomía, el ambiente y el lugar se conjugan para crear momentos inolvidables. Sus platos estrella: carrilleras de cochino negro o puntas de lomo alto Angus, huevos estrellados y la carne fiesta. Sin duda, todo un acierto.

Así que si no tenías aún decidido qué restaurante escoger para ir con la persona amada este 14 de febrero, San Valentín, estas pueden serunas muy buenas opciones para disfrutar del día de los enamorados.