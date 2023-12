La Nochebuena se vive de manera muy diferente en todas las partes del mundo. Los canarios contamos con nuestras propias tradiciones, en ocasiones compartidas con otros lugares, y otras tan particulares que prácticamente sólo se pueden ver aquí, y que pasan de generación en generación.

Vivir la Navidad en familia y con nuestras personas más cercanas es algo que todos deseamos, aunque no siempre podamos cumplirlos.

Tanto para quienes vivirán esta jornada compañía de amigos y familiares como para quienes el trabajo, los estudios u otras circunstancias de la vida los han llevado a estar lejos en este momento, les dejamos las tradiciones para vivir la Navidad al más puro estilo canario.

Belén y árbol

No hay casa canaria que se preste, aunque del resto del país tampoco, en la que esta noche no luzca un perfecto belén y árbol de Navidad. Como la tradición marca, la Nochebuena el pesebre deberá permanecer sin el niño, ya que hasta el día 25 no puede ser colocado.

Misa del gallo y Tajaraste del niño

Durante la medianoche del 24 al 25 de diciembre se celebra la Misa del Gallo. Tras ella, se produce una de las tradiciones más antiguas de Canarias por estas fiestas, el Baile del Niño o Tajaraste del Niño. La curiosa representación está protagonizada por jóvenes ataviados con trajes típicos o vestidos de pastores, que bailan frente al niño Jesús dentro de la iglesia, al ritmo del tajaraste. Como no podía ser de otra manera, esta representación se lleva a cabo con tambores, flautas, panderetas y castañuelas.

Lo Divino

Los grupos de Lo Divino recorren las calles de ciudades y pueblos cantando villancicos y anunciando la llegada de la Navidad. Aunque en la actualidad se trata de grupos mixtos, en sus orígenes estaban formados por voces masculinas. Durante sus actuaciones, los vecinos abrían las puertas de sus casas y ofrecían alimentos y bebidas típicas para brindar por la Navidad.

Autos de Reyes

Las cabalgatas de Reyes son el evento más popular del 5 de enero. Sin embargo, ese mismo día, en muchos pueblos se celebran también los Autos de los Reyes, una escenificación de la llegada de los Reyes Magos de Oriente hasta el portal de Belén. Uno de los más populares de Tenerife es el que se celebra en el pueblo lagunero de Tejina.

Gastronomía canaria

Si hay algo que no puede faltar en estas fiestas son las buenas comilonas. Y con la rica gastronomía canaria, en los hogares de las Islas hay platos principales y postres que se convierten en imprescindibles.

Aquí el menú depende de la familia, pero el conejo, el bacalao encebollado o la carne fiesta seguro que triunfan en las cenas de Nochebuena y Fin de Año, así como en la comida de Navidad.

Entre los postres tenemos también varias opciones, desde truchas y pasteles de cabello de ángel o batata (estos son los más típicos pero se pueden encontrar diferentes opciones), hasta flanes o tarta de la abuela. Todos son buenas opciones.

Y tú, ¿cumples con todas estas tradiciones?