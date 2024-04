Las surrealistas preguntas del CIS: "¿Cree que la causa judicial contra la mujer de Sánchez es una manera de meterse con él y hacerle daño?"

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha lanzado este lunes una encuesta flash sobre la situación política española, donde aborda el nuevo escenario político abierto por Pedro Sánchez, que la semana pasada anunció un parón de cinco días tras la apertura de diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Poco después de que el presidente anunciase su continuidad al frente del Gobierno, el organismo de José Félix Tezanos cuestiona abiertamente el papel de los jueces en esta causa y plantea que su apertura sea en realidad "una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño".

En concreto, la tercera pregunta de la encuesta figura el siguiente apartado: "¿Cree Ud. que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?". A esta cuestión, según recoge el barómetro del CIS, un 48,2% de los encuestados considera que es una manera de dañar al presidente, mientras el 30,5% cree que la decisión está motivada, mientras un 11,8% duda y un 65% dice no tener suficiente información.

A estas respuestas podría influir la muestra empleada para la elaboración del barómetro: de todos los encuestados, más de un cuarto -el 27,3%- votaron al PSOE en las últimas generales-, mientras el 19,3% apoyó al PP, el 9,3% a Sumar y el 8,8% a Vox. Un dato que, apuntan los populares, da muestra del "sesgo" de la encuesta, informa Paloma Esteban.

PAPEL DE LOS JUECES

No es la única pregunta que sorprende en la última encuesta de Tezanos, que sigue la estela de las principales tesis defendidas en los últimos días por el PSOE. En su sexta pregunta, el organismo público pone en tela de juicio el papel de los jueces, cuestionando la motivación real de sus decisiones y preguntando en este sentido: "Y ahora, pensando en el caso de la situación de la justicia en España; en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos?", pregunta el CIS.

Más allá de la disyuntiva que dibuja entre imparcialidad o la influencia de los jueces, resulta sorprendente el diseño de la pregunta, que contrapone el término absoluto -"siempre"- en el caso de una actuación recta e introduce la variable ocasional en caso de que se perciba alguna influencia, sin permitir una gradación en las respuesta, al estilo "en pocas ocasiones"; "a veces" o "de manera habitual". En esta disyuntiva, el 82,6% de los encuestados asegura que existe una influencia ocasional sobre sus decisiones mientras el 9,5% cree que la imparcialidad se conserva "siempre".

La siguiente cuestión también se centra en el sistema judicial, y en esta ocasión pregunta sobre una posible reforma del sistema judicial, en línea con las peticiones de una parte del Gobierno -Sumar-, que han pedido una reforma para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y poder así renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin los votos del PP, ahora necesarios.

"Tal como está la situación de la justicia en España en estos momentos, ¿qué cree Ud. que es necesario?", plantea la pregunta, ofreciendo dos respuestas: "Cree que es necesario una reforma de la situación de la justicia en España", una respuesta a la que se abona el 81,4% de encuestados; y la segunda opción: "No cree que sea necesario una reforma de la situación de la justicia en España", avalada por el 11,4%.

SOBRE PEDRO SÁNCHEZ

La primera pregunta de la encuesta pregunta directamente por la carta publicada en redes por el presidente del Gobierno el miércoles por la tarde, donde exponía sus dudas de que "valiera la pena" continuar al frente del Ejecutivo ante el fuerte desgaste personal. "En general, por lo que Ud. conoce, ¿apoya Ud. o no apoya el gesto y la actitud del presidente Pedro Sánchez al hacer pública dicha carta?", es la pregunta que plantea el organismo a los 1.516 encuestados. De ellos un 44,6% asegura que "no lo apoya" mientras el 43,1% sí lo respalda. El casi 13% restante expresa que le es indiferente, que no tiene suficiente información o que duda sobre este extremo.

Tezanos también pregunta directamente sobre "qué cree que debería hacer el presidente Pedro Sanchez el lunes, una vez que pase el período de reflexión que se ha tomado", con una respuesta sorprendente, que apunta a que solo tres de cada diez encuestados era partidario de la decisión tomada por el presidente del Gobierno.

Así, el 20,9% de los encuestados asegura que "debería dimitir como presidente del Gobierno, frente al 11,7% que considera que "debería someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento español". Un 23,6% opina que "debería convocar lo antes posible unas nuevas elecciones para que todos/as los/as españoles/as tengamos la posibilidad de pronunciarnos sobre qué habría que hacer ante este tipo de situaciones". Frente a todas estas opciones, algo más de un tercio de los encuestados es partidario de la decisión que finalmente ha adoptado Sánchez, y un 36,7% cree que "debería explicar lo que ha sucedido y continuar gobernando", como finalmente ha sucedido.