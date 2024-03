El PP acusa a Armengol de "aferrarse al cargo": "Deja más preguntas y reiteramos que dimita"

El PP mantiene la presión sobre Francina Armengol e insiste en que debe dimitir como presidenta del Congreso de los Diputados. Tras las explicaciones de la expresidenta balear -que afirmó no haber recibido órdenes, ni presiones, ni tampoco coacciones para contratar con la empresa de la trama conocida como ‘caso Koldo’- el portavoz de los populares en la Cámara Baja, Miguel Tellado, aseguró que la comparecencia “deja más preguntas de las que teníamos antes”.

“Hoy ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo como presidenta de las Islas Baleares”, repitió Tellado que volvió a asegurar que su partido “cree necesario que dimita”. Para el PP ninguna de las sospechas se ha despejado tras la intervención de Armengol porque siguen en el aire las principales dudas: qué persona del Ministerio de Transportes, entonces liderado por José Luis Ábalos, se puso en contacto con su Govern para que eligieran la empresa de las presuntas mordidas. “¿Fue Koldo, fue Ábalos o el “superjefe”?, inquirió Tellado citando uno de los términos que aparecen en el sumario.

“¿Por qué no ha explicado tampoco que pasaran tres años hasta que reclamó por que el material no era el que había encargado? Hemos visto cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una explicación”, afirmó Tellado. Y, por último, a la vista de la investigación abierta por la Fiscalía Europea, el portavoz popular volvió a preguntar por qué el Govern balear intentó que la UE sufragara el contrato con fondos comunitarios a pesar de que el material no era el inicialmente contratado.