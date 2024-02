El Rey visita el corazón militar de la OTAN para mostrar el apoyo “firme” de España

Felipe VI visitó este martes el cuartel general de la OTAN en Europa (Shape), situado junto a la localidad de Mons, al sur de Bélgica, para reafirmar el compromiso “firme y continuado” de España con la organización y su condición de aliado “serio, fiable y responsable” en un contexto geopolítico complejo como el actual.

La visita, en puertas del segundo aniversario de la guerra de Ucrania, supuso la primera aparición junto a Felipe VI del nuevo jefe de la Casa del Rey, el diplomático Camilo Villarino, hasta ahora director del gabinete del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell,

Acompañado por la ministra española de Defensa, Margarita Robles, el monarca mantuvo varias reuniones en el centro de operaciones de la OTAN para conocer el desarrollo del despliegue de la alianza y, al tiempo, destacar la contribución de España.

“Esta visita es una manifestación y expresión más del papel tan relevante de España en la OTAN. Somos un aliado serio, fiable y responsable, comprometido en muchas misiones y, mucho más, en momentos tan complicados y tan difíciles como los que está viviendo el mundo”, resaltó Robles en un mensaje en la red social X.

Vestido de uniforme de capitán general de la Armada, Felipe VI fue recibido por el comandante supremo aliado para Europa (Saceur), el general estadounidense Christopher Cavoli, en el edificio principal del acuartelamiento, donde ya estuvo en 2018.

Tras la bienvenida con honores y el saludo a los mandos y a la delegación española, el monarca mantuvo varias reuniones a puerta cerrada para conocer los operativos que tiene en marcha la OTAN en escenarios como Letonia o Irak.

La situación en Ucrania fue uno de los asuntos que se abordaron, en un momento en que Kiev ha perdido terreno en el frente en favor de Rusia, lo que Kiev ha achacado al déficit de munición.

Ello ha llevado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a apremiar a Estados Unidos y los países europeos para que aporten más armamento con el fin de contener el empuje del Ejército ruso.

El otro debate que rodea a la OTAN en estos días es la postura expresada por el expresidente de EE.UU. Donald Trump de que su país no debería proteger a aquellos países aliados que no contribuyan más al presupuesto de la organización.

España destina a gasto militar el 1,24 por ciento de su producto interior bruto (PIB) y la previsión este año es alcanzar el 1,3, según detalló Robles en una comparecencia en el Congreso el pasado 25 enero.

En el cuartel de Mons, erigido en 1967, están destinados militares de 40 países aliados, entre ellos de Suecia y Finlandia, las dos últimas naciones incorporadas a la Alianza.

85 militares españoles

España cuenta con 85 militares y unos 150 civiles, con los que Felipe VI mantuvo un encuentro después de imponer a Cavoli la Gran Cruz del Mérito Naval concedida por el Ministerio de Defensa por su “liderazgo y determinación” desde que asumió el mando de Shape en julio de 2022.

Tras expresar su orgullo por la distinción, Cavoli ensalzó la aportación de España a la Alianza Atlántica.

“Desde el inicio de mi carrera, me he sentido afortunado por trabajar con las Fuerzas Armadas españolas. Mi respeto por ellas no conoce límites”, aseveró en su alocución, precedida por la del jefe del Estado Mayor de la Defensa español, almirante Teodoro Lópéz Calderón.

La visita a Mons tuvo como novedad el estreno de Villarino como mano derecha de Felipe VI después de que tomara posesión ayer, lunes, en sustitución de Jaime Alfonsín, quien ocupó el cargo durante diez años.

Para su primera aparición, escogió la presencia del rey en el cuartel supremo de los países aliados en Europa, en sintonía con su experiencia en organismos multilaterales vinculados con la seguridad y la política exterior.

Felipe VI ya estuvo en Mons en noviembre de 2018, después de conocer la nueva sede de la Alianza en Bruselas.