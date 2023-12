El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido este miércoles en el Parlament, de forma extraordinaria y alterando el orden del día, para anunciar que convocará a los partidos tras analizar los malos resultados de Cataluña en el informe PISA y sacar adelante con el apoyo del hemiciclo las medidas dadas a conocer por la consellera de Educació, Anna Simó.

Según el informe PISA, Cataluña es la segunda comunidad (la primera es la ciudad de Melilla) que más puntuación ha perdido en matemáticas. Ha perdido hasta 21 puntos entre 2018 y 2022. Además, este informe, que analiza el nivel escolar en más de 80 países, también apunta que Cataluña pierde fuelle en compresión lectora y en ciencias, materias que la sitúan a la cola de España y por debajo de la media de la OCDE.

"Volver a lo básico"

En una interpelación parlamentaria previa, Simó ha defendido que el sistema educativo catalán no necesita un "plan de choque", sino "reforzar" asignaturas como matemáticas y lengua, así como también la compresión lectora: "Hay que volver a lo básico", ha espetado. A su juicio, la solución no pasa "por más horas", aunque no ha desarrollado en qué consistiría su proyecto.