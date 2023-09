Las dudas y reservas del resto de Estados miembros sobre la viabilidad de la iniciativa española de modificar el reglamento 1/58 del Consejo, que regula el régimen lingüístico de la UE, para incluir las tres lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- ha llevado al ministro exteriores en funciones, José Manuel Albares, a dar una nueva vuelta de tuerca más a la propuesta de la oficialidad y apostar por dar prioridad al catalán e introducir después el euskera y gallego. “La decisión final no cambia en absoluto pero ante el planteamiento de dudas por parte de Estados miembros que hablaban de que tres lenguas de una sola vez, que tal vez era necesario una gradualidad, hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego”, ha anunciado durante una breve intervención ante la prensa tras presentar ante los Veintisiete la iniciativa.

Albares ha insistido en que el objetivo no cambia, que sigue siendo que las tres lenguas sean oficiales en la UE. “El final de la propuesta española es claro, que el catalán, euskera y gallego formen parte del régimen lingüístico de la Union en la reforma”. Pero justifica la discriminación en que algunos Estados miembros han planteado que “3 lenguas de una sola vez era algo más difícil” de conseguir y que por eso “nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento, y que es hablado por más de 10 millones de personas, sea el primero en su despliegue”, ha precisado tras presentar la iniciativa durante una discusión inicial breve, de entre 35 y 40 minutos, en la que han tomado la palabra un total de 21 delegaciones.

Según Albares con la presentación de la iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido. “El Gobierno español ha cumplido hoy con su compromiso. Tal y como pedí por carta a la presidencia y la secretaria general del Consejo, hoy hemos puesto en marcha aquí en Bruselas la reforma del reglamento 1 sobre el régimen lingüístico de la UE”, ha dicho. No obstante, la conclusión de la jornada es que ni el catalán, ni el euskera ni el gallego han conseguido superar este martes el examen para convertirse en lenguas oficiales de la Unión Europea. Nadie esperaba una decisión positiva tras esta primera presentación y discusión y la presidencia de la UE, que preside este semestre España, ha anunciado que los trabajos tendrán que continuar

Más tiempo

Pese a este desenlace, el representante español se ha mostrado satisfecho. “La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta. Ningún Estado miembros ha ejercido su veto contra nuestra propuesta”. Lo que sí han hecho el resto de socios europeos es pedir “más tiempo” para analizar el desarrollo y la implantación de la propuesta. “Por este motivo hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta y canalizar los comentarios de los Estados a esta propuesta”, ha explicado sobre un trabajo que continuará en los grupos de trabajo del Consejo y a nivel de Comité de Representantes Permanentes (Coreper). Pese a la urgencia con la que ha planteado España el debate en el seno de las instituciones europeas, Albares no ha dado plazos. “Vamos a intentar canalizar tan rapido como podamos los comentarios y dudas”. Tampoco ha aclarado si los servicios jurídicos del Consejo elaborarán un informe.

En su intervención ante el resto de gobiernos europeos, Albares ha querido recordar que la propuesta española no se refiere a lenguas minoritarias. "El número de hablantes del catalán supera a varios idiomas ya oficiales de la UE. En concreto es hablado por más de 10 millones lo que supone estar entre los 15 primeros idiomas de la union en numero de hablantes", ha justificado sobre los motivos de dar prioridad a esta lengua. Un argumento que ha recibido el apoyo explícito de Eslovenia. "Eslovenia apoya la propuesta. Eslovenia es uno de los Estados miembros más pequeños. La lengua eslovena la hablan 2 millones de personas y entendemos el deseo de todo el mundo que habla una lengua oicialmente reconocida en un Estado miembro a ser oficial en la Unión Europea", ha secundado Marko Stucin, secretario estado asuntos europeos.

La carta de Zapatero

Albares no solo ha jugado la carta del peso de estas tres lenguas respecto al resto de lenguas europeas. También ha incidido en que son idiomas que se pueden usar en el Parlamento español y que no se trata de una “propuesta nueva o inédita”. La iniciativa para lograr la oficialidad de las tres lenguas fue lanzada hace 20 años con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Entonces su propuesta también fue la de lograr la plena oficialidad de las tres lenguas, algo que no fue posible ante las reservas del resto de delegaciones.

España sí consiguió, en cambio, firmar acuerdos administrativos con la mayoría de las instituciones europeas -todas salvo el Parlamento Europeo- lo que ha permitido a los ciudadanos dirigirise en estos idiomas a las instituciones europeas gracias a un sistema cuyo coste corre a cargo del Gobierno español. A su llegada ha recordado que hace un año ya envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, solicitanto el reconocimiento de las tres lenguas y que España es uno de los dos países -junto con Holanda- que ha hecho uso de la posibilidadque ofrece el artículo 55.2 del Tratado de Lisboa y que es entregar traducciones certificadas del Tratado de Lisboa en catalán, euskera y gallego al Consejo.

La mayoría de las delegaciones que han manifestado su postura a su llegada han expresado su disposición a examinar la propuesta española pero han avisado de que antes de tomar decisiones hay cuestiones administrativas, financieras, jurídicas y políticas que hay que examinar. “Soy un gran amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la lengua catalana”, ha dicho en catalán a su llegada a la reunión el ministro finlandés de asuntos europeos, Anders Adlercreutz, que como muchos otros colegas ha defendido la diversidad lingüística. “Pensamos que es importante reforzar la diversidad cultura y linguistica dentro de la UE pero pensamos que hoy es muy pronto para tomar una decisión”, ha resumido.

A estos argumentos España sumó un cuarto elemento durante la primera discusión preparatoria celebrada el pasado viernes por los 27 embajadores de la UE aunque no figura en el documento remitido al resto de gobiernos: la disposición de Madrid a asumir el coste que genere la inclusión de las tres lenguas en el régimen lingüístico oficial. Un compromiso que podría, según algunas de las fuentes diplomáticas consultadas, suavizar los reparos de algunas delegaciones pero que de momento no ha sido sustentada por cifras ni estimaciones concretas. En su día, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cifró en medio millón el coste anual para cada una de las tres lenguas.

El régimen lingüístico de la UE reconoce actualmente 24 lenguas oficiales -alemán, francés, italiano, neerlandés, danés, inglés, griego, español, portuguesa, finlandés, sueco, checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés, polaco, búlgaro, irlandés, rumano y croata- cuyos costes son sufragados por el presupuesto de la UE.