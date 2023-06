Alberto Núñez Feijóo está decidido a dejar su silla vacía en el debate a cuatro que RTVE ha organizado para el próximo miércoles 19 de julio, en el que se visualizaría la coexistencia de dos partidos en que cada bloque, el de la izquierda y el de la derecha, que, según todas las encuestas, se necesitan mutuamente para gobernar. Su temor a la asimilación con Vox y a que pueda trasladarse la idea de que gobernará con Santiago Abascal de vicepresidente, explicarían esta decisión, ya que Feijóo está pidiendo el voto para tener un Ejecutivo en solitario.

A pesar de su negativa, la televisión pública con la anuencia del PSOE, Sumar y Vox ha puesto día y hora para este debate con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal mientras mantiene la invitación a Feijóo. Pero el dirigente popular plantea que el formato no sea con cuatro participantes sino con siete -ERC, PNV y Bildu- porque en estos partidos ha residido la “gobernabilidad del Estado” durante los últimos cinco años, según señalan fuentes populares.

El PP "no participará" en los debates a cuatro que han propuesto RTVE y Grupo Prisa (14 de julio) y que "defienden PSOE y Sumar", destacan, por entender que "son modelos incompletos y carecen de interés". Desde Génova se insiste en que el presidente del PP "no acudirá" a ninguno de los dos. Fuentes socialistas ratifican que Sánchez estará en ambos. Abascal y Díaz también han confirmado que irán al debate de Prisa, dueña de El País y La Ser.

Los populares sostienen que la televisión pública organiza también un debate a siete pero, en lugar de invitar a los cabezas de lista, lo ha hecho a los portavoces parlamentarios de, subrayan, unas "cámaras parlamentarias ya disueltas". Se trata de que "reconsidere" esta opción.

Cara a cara en Atresmedia, el día 10

En el PP considferan que para confrontar ideas entre candidatos con posibilidades de llegar a la Presidencia del Gobierno está ya el 'cara a cara' acordado para el día de 10 de julio, y que tendrá lugar en Atresmedia. Y para un debate más amplio, "lo más honesto" para los espectadores es la presencia de ERC, PNV y Bildu puesto que llevan cinco años "redactando las leyes que avala el PSOE y fijando las posiciones que defiende el Gobierno"

Génova mantiene así el pulso con RTVE que este jueves ha celebrado una reunión con los representantes de PSOE, Vox y Sumar para la organización del debate a cuatro, a la que no ha asistido el PP pese a que estaba invitado, según ha informado la corporación. Los tres partidos (PSOE, Vox y Sumar) han acordado que se realice el 19 de julio a las 22.00 horas en Prado del Rey. Este lunes volverán a producirse un encuentro con los responsables del RTVE.

Antes de que el PP volviera a demandar esta tarde el formato a siete, RTVE ha comunicado que mantiene su invitación para que el PP se incorpore a esta reunión y para que Feijóo participe en el debate de la corporación pública.

También se ha celebrado otra reunión con los representantes de PSOE, VOX, Sumar, ERC, PNV y Bildu para la organización del debate con los siete portavoces que tienen grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. A esa reunión no ha asistido el PP por problemas de agenda pero su oferta es que sea éste el que se celebre con los candidatos a la Presidencia. Todos los partidos han acordado mantener el debate con los portavoces parlamentarios el 13 de julio.

Díaz proyecta a Aida Vidal

La coalición de Yolanda Díaz, Sumar, no tiene portavoz parlamentario, al no haberse constituido aún como grupo. Sin embargo, la vicepresidenta ha elegido ya a la ex diputada y cabeza de lista por Barcelona, Aida Vidal, para que le represente en el debate a siete de RTVE, donde intervendrán los representantes en el Congreso de los principales partidos. La dirigente de Catalunya en Comú fue coportavoz de los comuns en el Congreso en la última legislatura y ahora, según Sumar, es portavoz adjunta de la coalición, como número dos del eurodiputado Ernest Urtasun. Un nuevo cargo que le perfila como principal aspirante para representar a la coalición en el Congreso, ya que Urtasun no va en listas de las elecciones generales.