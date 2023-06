Las críticas arrecian contra Agustín Santos por sus opiniones sobre la estructura del Estado o su defensa de la "autodeterminación de Cataluña" mientras ostentaba cargos de máximo nivel como el de embajador de España ante Naciones Unidas. Tras ser elegido por Yolanda Díaz para ir como número dos en las listas por Madrid de Sumar, se supo que estando en activo había llegado a firmar artículos en la revista de izquierdas 'Sin Permiso' bajo el seudónimo de Gustavo Buster. En varios de ellos cargaba contra la monarquía o el "régimen del 78" y hablaba de "presos políticos" catalanes.

“Hay cosas que molestan por su falta de coherencia”, escribió Jorge Dezcállar, colaborador habitual de El Periódico de España, y su grupo editor, Prensa Ibérica, en un artículo fechado el pasado 19 de junio. "Aquí hay una flagrante contradicción: el señor Santos puede tener las ideas que quiera, faltaría más, pero mientras ocupe el cargo de embajador de España debería abstenerse de criticarla cuando su trabajo, ese por el que le pagamos un sueldo todos los meses, consiste, precisamente, en representar y defender al Reino de España", opina el diplomático y ex director del Centro Nacional de Inteligencia.

Dezcállar es, además, uno de los cerca de setenta diplomáticos de carrera, ya retirados, que han firmado una carta afeando la conducta de Agustín Santos. "Siempre hubo diplomáticos que saltaron a la política. Y políticos que mutaron del Parlamento a la embajada. Lo que nunca había existido son ambas cosas a la vez, como en el caso de Agustín Santos", se lee en la tribuna titulada "Embajador de día, tramposo de noche", publicada este lunes en el diario El Mundo.

El debate sobre la figura de Santos, agitado por el citado escrito, ha corrido como la pólvora esta mañana en los círculos diplomáticos. “Ha resonado el mensaje del artículo de que un diplomático debe ser un servidor público leal al país, especialmente si ostentas la más alta representación diplomática”, dice un diplomático en activo.

Muchos de quienes la firman son históricos y muy respetados en la carrera, e ideológicamente se les asocia con ambos lados del espectro político. Están, además de Dezcállar, Inocencio 'Chencho' Arias, ex secretario de Estado y ex representante ante la ONU, como el propio Santos; Fernando Almansa, ex jefe de Casa Real; Carlos Gómez-Múgica, que fue embajador en Colombia y Canadá; Manuel de la Cámara, jefe de delegación en Brasil, Turquía y Finlandia; y ex secretarios de Estado como Ricardo Martí Fluxá, Ramón de Miguel o Gonzalo de Benito.

"Agustín Santos es de los que tiró por la tangente. Cuando se consideró fuerte -ser jefe de gabinete de un ministro proporciona músculo- y tuvo un medio que le diera voz, no pidió la venia a nadie. Ni siquiera a su superior en el ministerio", se lee en la carta firmada por los diplomáticos. "Sin embargo, no termina de entenderse cómo estando tan convencido de no precisar permisos y ser libre en su expresión, tuvo que camuflar sus ideas bajo un seudónimo".

Santos niega la acusación de haber representado durante décadas un sistema con el que no comulga. “Yo he representado básicamente la política exterior de los gobiernos, y cuando no había gobiernos progresistas, nunca estuve en gabinetes ni en puestos con capacidad de decisión, sino de segunda fila”, ha dicho este sábado en una entrevista con la Agencia EFE. Asegura que en Exteriores siempre se ha sabido cómo pensaba y que, de hecho, ha sido uno de los pocos represaliados por razones ideológicas, cuando en 2013 el gobierno del PP lo sacó de su puesto en Ginebra y lo tuvo un año “en casa y sin destino”.

El que es uno de los fichajes estrella de Yolanda Díaz para las elecciones del 23 de julio sostiene: “Si ser socialista o ser republicano nos deja fuera, ¿a cuántos españoles deja fuera la Constitución?”. Dice que, desde los “17 años”, defiende ideas “ecosocialistas, feministas y republicanas”, que son las que, según su parecer, representa Sumar.

Algunos diplomáticos levantan la ceja también por la coincidencia sistemática de Santos con su mujer, María Dolores Rivera Menéndez, en los puestos en el extranjero. Ella trabajó de canciller (un funcionario especializado en la gestión técnica) con él de cónsul en los consulados de Perpiñán (Francia) o, más recientemente, en Nueva York, entre otros destinos, algo que los diplomáticos consultados consideran altamente inusual, aunque en principio legítimo. Los nombramientos de canciller son aprobados por el Ministerio de Exteriores de Madrid y publicados en el BOE.

Críticas desde el mundo saharaui

Santos fue en su día crítico con Marruecos, especialmente en el caso de Aminatou Haidar, la activista saharaui en huelga de hambre a la el Gobierno de Rabat expulsó de su país. Ahora modera sus críticas. Si Yolanda Díaz calificó recientemente a Marruecos de "dictadura", Santos rechaza utilizar esta palabra y califica al país vecino como "un régimen de cosoberanía" entre el rey y el pueblo. Aunque no niega las violaciones a los derechos humanos en el país, los considera "casos individuales". El diplomático ha asegurado que no ha habido un . Pedro Sánchez defiende que la postura de Marruecos de dar autonomía al territorio por descolonizar, pero dentro del Reino, es la más realista y creíble sobre la mesa. En ese sentido, Santos ha recordado que todo debe hacerse bajo el auspicio de Naciones Unidas pero que, en todo caso, el censo para el referéndum de 1974 ya no es válido porque está desactualizado y no guarda casi relación con la realidad demográfica actual.

Estas palabras le han valido las críticas de los saharauis en España. El periodista Jalil Mohamed Abdelaziz le recuerda en Twitter que la número 3 en las listas de Sumar, Tesh Sidi, tiene un familiar directo, Mohamed Tahlil, que está encarcelado desde 2010, condenado a 20 años de cárcel por su participación en unas protestas pacíficas. Y que junto a él siguen encarcelados 39 saharauis, algunos a cadena perpetua. Las juventudes saharauis recuerdan, por su parte, que el censo se puede actualizar con hijos y nietos.

El número 2 de @sumar , Agustín Santos Maraver, dice que las violaciones de DDHH en Marruecos son "casos individuales". Pues conviene recordarle que la N° 3 de su partido, @teshsidi, tiene un familiar directo, Mohamed Tahlil, que está encarcelado desde 2010, y el 17 de febrero de… pic.twitter.com/fdtPSaxfOZ — Jalil Moh. Abdelaziz 🇪🇭 الخليل (@JalilWs) 24 de junio de 2023

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho este lunes que la posición del Sáhara Occidental del partido es coherente y se centra en la defensa de la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Afirma que el hasta hace unas semanas embajador de España ante la ONU asume también ese posicionamiento. Sumar se ha manifestado a favor de la "autodeterminación" del pueblo saharaui, sin mencionar la idea del referéndum.