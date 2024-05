Estas son todas las vacaciones escolares y los días sin clase del próximo curso en Canarias

A falta de un mes para que acabe el curso escolar en los centros educativos de Canarias, el Gobierno regional ya ha culminado el calendario escolar que regirá a partir de septiembre, y que incluye no solo el inicio y final de las clases sino también los periodos de vacaciones en colegios e institutos de la Comunidad Autónoma

Las clases en Educación Infantil, Primaria y Secundaria empezarán el próximo 9 de septiembre y terminarán el 20 de junio de 2025, según recoge la publicación de la Administración educativa.

Al día siguiente, 10 de septiembre, empezarán las clases para Bachillerato, Bachillerato de Personas Adultas, Grado D del Sistema de Formación Profesional y Programas de Formación Profesional Adaptada, Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Artísticas Superiores de Música, Diseño y Arte Dramático, así como en las denominadas Aula Mentor y en Informática Básica.

Mientras, el día 23 se iniciarán para Inglés a Distancia o That´s English!, preparación para las pruebas de acceso a Ciclos Formativos y para la prueba libre de obtención directa del Graduado Educación Secundaria Obligatoria, así como para las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Vacaciones

En el caso de las vacaciones, en medio del curso serán dos los períodos no lectivos para todas las etapas educativas no universitarias, a los que hay que sumar el correspondiente a verano una vez que concluyan las clases.

En ese sentido, según indica la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el primer descanso del curso será, como viene siendo habitual, durante las fiestas navideñas. En concreto, según el calendario escolar este período se prolongará desde el lunes 23 de diciembre hasta el miércoles 8 de enero, con lo que las clases terminarán el viernes 20 de diciembre.

El segundo grupo de vacaciones tendrá lugar en Semana Santa, que según el calendario escolar tendrá lugar entre el 14 y el 18 de abril, a los que hay que sumar los fines de semana anterior y posterior.

Por último, para dar comienzo a las vacaciones de verano hay que atender a la finalización del curso, fechas que varían en función de la etapa educativa.

En concreto, las clases terminarán entre el 8 de mayo de 2025 (preparación para las pruebas de acceso a Ciclos Formativos) y el 20 de junio, con especial mención a segundo de Bachillerato y Bachillerato de Personas Adultas, donde acabarán el 16 de mayo para la realización de las pruebas de acceso a la universidad (la PAU está prevista del 4 al 7 de junio, en convocatoria ordinaria, y del 2 al 4 de julio, en la extraordinaria) y segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, cuya finalización tendrá lugar el 29 de mayo.

Calendario escolar de Canarias para el curso 2024/25 / El Día

Festivos

Durante el curso escolar serán seis los festivos regionales en los que no habrá jornada lectiva a los que hay que sumar uno más por isla, así como los que establezcan los municipios o los propios centros educativos dentro del margen que les da la Consejería regional de Educación.

En cuanto a los festivos regionales, no habrá clase el 12 de octubre, el 1 de noviembre, los días 6 y 9 de diciembre y el 1 y el 30 de mayo. En el caso de diciembre, el 8 de diciembre festivo nacional cae en domingo pero desde la Administración educativa abogan por incluir el 9 de mayo como Día del Enseñante y del Estudiante como argumento para no declararlo no festivo.

En cuanto a los insulares, el calendario escolar publicado por la Consejería de Educación no recoge todos. Por ejemplo, en el caso de Tenerife es el 2 de febrero, que el próximo 2025 cae un domingo.