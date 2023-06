Inés Arrimadas se marcha de la política. La actual portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, anterior presidenta del partido y gran activo político de la formación que fundó Albert Rivera, da un paso al lado. Según confirma la dirigente a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la decisión está tomada y explicará todas las razones en una rueda de prensa a la una de la tarde.

La dirigente que ganó las elecciones en Cataluña en 2017, con todo lo que aquello significó para su partido, que precisamente nació en esa comunidad autónoma, no seguirá en la vida pública. Justo hace dos días rechazó encabezar la candidatura de Ciudadanos a las elecciones generales. Así se lo trasladó a los principales cargos y lo confirmó en el comité nacional de este martes, tras el que los actuales líderes confirmaron que por primera vez desde 2015 las siglas naranjas no concurrirán a unos comicios nacionales. En su entorno aseguran que el objetivo es volver a la actividad privada y no seguirá en activo.

La marcha de Arrimadas es una consecuencia más de lo que ocurrió el pasado domingo. Las elecciones autonómicas y municipalers expulsaron a Ciudadanos de los parlamentos y ayuntamientos. Y el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el 23 de julio terminó dejando fuera de juego a los naranjas. En ningún caso tenían tiempo para recomponerse.

En realidad, en el entorno de Arrimadas venían dando por hecho desde hace tiempo que el escenario más probable era este. Los tiempos lo han acelerado.

Luces y sombras

El final de Ciudadanos está siendo agónico para muchos dirigentes. A la decisión de no presentarse le han salido voces críticas como la de Edmundo Bal, que incluso llama "cobardes" a los actuales dirigentes por "dejar en la estacada a los 300.000 votantes" que siguieron eligiendo la papeleta naranja.

Arrimadas, sin embargo, llevaba alejada de las cuestiones del partido y de lo orgánico mucho tiempo. En enero dejó la presidencia oficialmente, cuando en un congreso extraordinario el partido culminó el proceso de refundación y eligió nuevos líderes.

La trayectoria de la dirigente al frente de la formación tuvo bastantes más sombras que puntos de luz. Heredó un partido destrozado tras la debacle electoral de noviembre de 2019. Solo estaba ella. Todo el partido dirigió la mirada a la jerezana cuando Albert Rivera dijo adiós.

Muchos dirigentes reconocían tiempo después que quizá no fue una buena idea. Arrimadas, insistían, "es la mejor portavoz posible", pero no la veían con capacidad de liderar la estrategia del partido. Quedó claro, acreditaron tiempo después algunos de ellos, con operaciones como la moción de censura en Murcia. Aquello fue el principio del fin para muchos y tuvo efectos desastrosos: desde la desaparición en la Comunidad de Madrid a la extinción en Andalucía. Y no solo. Su propia popularidad comenzó a caer en picado tras haber alcanzado cotas con pocas comparaciones.

Las luces, en cambio, dominaron su trayectoria en 2017 con una victoria histórica en Cataluña. Ciudadanos ganó las elecciones al independentismo, aunque la suma de escaños de los soberanistas les permitió seguir en el gobierno. Ella se erigió como el mayor símbolo del constitucionalismo durante esos años, pero su marcha de Cataluña no sentó nada bien.

Lo hizo para las generales de 2019 de la mano de Rivera, cuando los naranjas apostaron por dar el sorpaso al PP poniendo toda la carne en el asador. Pero las críticas arreciaron por lo que parte del electorado consideró "un abandono" tras haber conseguido esa victoria tan deseada e inédita.

La relación con el PP

No han sido pocas ocasiones en las que se ha abierto un debate sobre el posible salto de Arrimadas al PP. La jerezana, sin embargo, siempre lo ha negado. En tiempos de Pablo Casado y también después con Alberto Núñez Feijóo, dirigentes populares han insistido en "abrir las puertas" a algunos nombres de Ciudadanos. El de Arrimadas siempre estuvo encima de la mesa.

Lo que sí hizo al acceder a la presidencia de su partido (en realidad antes del congreso que la encumbró en 2020) fue favorecer acuerdos preelectorales con el PP para concurrir juntos en el País Vasco a las autonómicas. Tendió la mano para hacerlo también en Cataluña pero la operación no salió adelante, como tampoco en Galicia porque Feijóo, entonces presidente de la Xunta, se negó.

Después de la moción de censura en Murcia las relaciones de los dos partidos se deterioraron muchísimo, hasta el punto de que la desconfianza se volvió absoluta y nunca se recuperó.