Sesión de terapia colectiva en la reunión del grupo parlamentario socialista. Pedro Sánchez ha intervenido esta mañana ante los diputados y los senadores para tratar de levantar la moral a un partido devastado por la hecatombe de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Y lo ha hecho reivindicando el trabajo realizado durante toda la legislatura en un contexto "extremadamente difícil" y agradeciendo "de corazón" su esfuerzo.

Un Sánchez, que ha parecido más humano que nunca, visiblemente tocado, admitió que el 23J "no es fácil", que "la derecha está envalentonada" y tiene potentes aliados a su favor. Pero, reclamó, dar la batalla. De nuevo lamentó que "magníficos presidentes y alcaldes, con una gestión impecable, se van a ver desplazados", en una nueva asunción de responsabilidades que ya reconoció en la declaración instituciones de este lunes en la que anunció la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de julio. No podía "mirar a otro lado", dijo, "cuando los tuyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto". "No podía desentenderme de su suerte, y continuar como si no pasara nada". Por eso, recalcó, tomé la decisión de adelantar los comicios "con mi conciencia".

"Lo mejor es que los españoles tomen la palabra y se pronuncien sobre el rumbo de España", dijo. Sánchez, que no ha citado en ningún momento al Gobierno de coalición, aseguró que "para los próximos cuatro años necesito con un respaldo fuerte".

"Hemos cometido errores sin ninguna duda", admitió, pero "los aciertos han sido más que los errores". En este tono reivindicativo hizo un repaso de la gestión de Ejecutivo frente a los que representa la "derecha extrema" y la "extrema derecha", que es la fórmula en la que en todo momento se dirigió a PP y Vox. "No podemos permitirnos el luego de retroceder ni un milímetro, señaló. "Estoy convencido de que los españoles quieren progreso".

Sánchez insistió en que "toca aclarar lo que queremos que sea España", si estamos con "Lula o Bolsonaro", a la vez que alertó de que la llegada de la extrema derecha al Gobierno "dañará" la imagen de España. Y adelantó que la campaña será muy dura, con una "catarata de insultos".