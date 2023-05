Castilla y León no celebra elecciones autonómicas el 28-M. Por primera vez en 40 años no coinciden con las municipales después del adelanto de febrero de 2022. El Estatuto de Autonomía, a diferencia de otras comunidades, así lo autoriza. Pero eso no significa que la primavera no haya alterado nada en el Gobierno de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco es consciente de que hay muchas cosas en juego que pueden, por carambola, afectar al devenir de su Ejecutivo. Los resultados del último domingo de mayo son su reválida de presentación ante Feijóo, a quien ha prometido, a los pies del acueducto de Segovia, “teñir de azul ayuntamientos y diputaciones”.

Hace cuatro años, el tinte salido de las urnas tiró más bien a rojo. El PSOE ganó, en voto, la mayoría de las capitales de provincias, a excepción de Ávila, Salamanca y Zamora, y de las tres solo Salamanca tiene al PP al frente. La mayoría absoluta que pronosticaban al inicio de campaña hace cuatro años para la Junta de Castilla y León se dio la vuelta con un triunfo en votos, aunque no en escaños, de los socialistas. Un pacto con Ciudadanos le dio el Gobierno autonómico al PP. Después llegaría la abrupta ruptura y la convocatoria de la que el presidente castellanoleonés salió, igualmente exhausto, para caer, esta vez, en los brazos de Vox. De eso hace un año y el experimento a la derecha hace agua de puertas adentro. Así que la batalla por los 2.248 municipios de la comunidad puede tener muchas lecturas para un futuro próximo, sobre todo con unas generales en el horizonte inmediato de por medio. El PP habla en precampaña en clave nacional, al anunciar que Castilla y León será “dique contra el sanchismo y llevará a hombros a Feijóo hasta la Moncloa”. Por número no será: las de los populares suponen un tercio de las candidaturas presentadas en el conjunto de la comunidad. En muchas de las provincias, hay listas del PP en todas y cada una de las circunscripciones electorales. La suma de concejales, sobre todo en el entorno rural, es trascendental para la gobernanza de las diputaciones provinciales, claves para mantener la cuota de poder provincial. Esa obsesión, la de cubrir todo el mapa territorial con candidatos es compartida por el PSOE, con Luis Tudanca, el secretario regional, empeñado en romper cualquier dique planteado por los de Mañueco. La disputa electoral se mantiene, principalmente, en clave bipartidista, aunque el mapa de gobiernos municipales actual está plagado de pactos en tiempos en los que las mayorías absolutas son cosa del pasado. Destaca la pugna en Valladolid del actual alcalde, el socialista Óscar Puente, frente al que se presenta todo un consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, que esperó a solo unas horas de la pegada de carteles para dimitir de su puesto en el Gobierno regional. Las previsiones dan por amortizado a Ciudadanos, que gobierna, por ejemplo, en Palencia con apoyo del PP, además de sostener a los populares en Salamanca. En la capital charra, las aguas parecen haber vuelto a su cauce tras el archivo judicial del caso de las primarias del Partido Popular, celebradas con años de retraso en marzo y en las que se alzó con la mayoría el candidato oficialista Carlos Manuel García Carbayo. Podemos va también muy a la baja, confirmando la tendencia marcada hace un año en las autonómicas y en ninguna plaza se contempla como fuerza decisiva. A la izquierda del espectro político, más allá del PSOE, solo aguanta el tirón el “fenómeno Guarido”, el alcalde de IU en Zamora que se presenta al que sería su tercer mandato. Parte de una holgada mayoría absoluta que le permite hacer y deshacer con el beneplácito de la dirección de IU, así que en el caso zamorano el de Podemos, que se presenta por separado, se convierte en voto residual. Está por ver el impacto de Vox y si tendrá alguna rentabilidad su papel en la Junta, más allá de las polémicas que llevan al vicepresidente sin funciones Juan García-Gallardo un día sí y otro también a las portadas nacionales. Vox ha incrementado candidaturas y no ha sido a costa del PP. Los populares, en cambio, han tenido éxito pescando en el caladero de Ciudadanos, agotado por la sequía de votos. El panorama electoral se completa con los partidos localistas que obedecen, unas veces, a aventuras personales, cuando no se trata de escisiones de alguna de las dos grandes fuerzas. Es el caso de Por Ávila, formada por el expresidente de la Diputación abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, solo cuatro meses antes de las elecciones de 2019, cuando supo que el PP ya no contaba con él. El 28 de mayo se presenta a la reelección como alcalde. Andalucía abre las urnas al año de que Moreno subiera al PP a la cresta de la ola La confección de candidaturas ha deparado más de un guirigay. En León, donde el PP perdió el Ayuntamiento y la Diputación en favor del PSOE, hubo más que fricciones entre la candidata popular Margarita Torres y el aparato oficial a la hora de confeccionar las listas. Hace unos días, foto de familia y conjura para arrebatar el poder a los socialistas. Los tradicionales históricos como la Unión del Pueblo Leonés (UPL) sí optan pero, aunque se mantienen en la oposición en las Cortes, Tudanca ya ha dejado claro que no cuenta con ellos. Los partidos identificados con la “España Vaciada” se quedan en retaguardia en unos comicios donde tiene mucho peso la persona, más que el partido. Hasta el que más rédito obtuvo en las autonómicas de hace un año, Soria Ya, con tres parlamentarios autonómicos, prefiere reservarse para las Generales previstas en diciembre. En suma, por mucho que sea Castilla y León parte de la España Vaciada, el panorama electoral no puede estar más lleno de incógnitas. Y eso que hay muchos municipios donde ya se conocen los resultados de antemano al concurrir solo una candidatura: la carrera del 28-M empieza con ventaja del PP en el que fuera su granero de votos, afectado por la sequía en anteriores citas electorales. Habrá que esperar para ver si también hay cambio de clima electoral.