«¡El cumpleaños, el cumpleaños!». Estas fueron las únicas palabras que pudo articular Timizara Izquierdo cuando en la mañana del 22 de diciembre llamó a su hermana Jessica para decirle que su décimo había resultado ganador del primer premio de la Lotería de Navidad. Los dos décimos del 88008 comprados por Jessica Izquierdo son los primeros de la historia que hacen que el Gordo viaje hasta la isla de El Hierro, donde nunca se había celebrado el Sorteo del día 22 de diciembre con tanta alegría. Las hermanas Izquierdo se convirtieron de esta manera en las protagonistas de la jornada en Valverde, donde se encuentra la administración de loterías La isla del tesoro, abierta desde el año 2011, y que este año vendió los dos únicos décimos del primer premio de la Lotería de Navidad agraciados con el primer premio.

Horas después de haber recibido la noticia, Jessica Izquierdo aún no se podía creer que había ganado el premio Gordo. Sobre todo porque no compró este décimo hasta la noche del 21 de diciembre y, por supuesto, tras el Sorteo aún no sabía qué iba a hacer con tanto dinero «Todos fantaseamos con la idea de ganar un premio grande pero ahora que realmente me ha sucedido no tengo ni idea de en qué emplearlo», comentó durante la tarde, deseosa de llegar a su casa para relatarle a su abuela el día tan inolvidable que le había tocado vivir.

En la noche del jueves, Jessica acudió a la administración de loterías de su hermana Timizara para ayudarla a cerrar el establecimiento y pasar un rato juntas. «Yo tenía una fiesta de cumpleaños justo después y le pedí que me diera un décimo para regalárselo a mi amigo. Ella me dijo que si me llevaba un número para un conocido tenía que comprarme uno igual para mí, y así lo hice», relata la ganadora, quien no tenía ni idea de qué número había jugado porque fueron dos décimos obtenidos por máquina. «Mi hermana guardó mi décimo y yo le entregué el otro a mi amigo en la fiesta, pero ninguno de nosotros nos fijamos muy bien en el número exacto que estábamos jugando», afirmó la herreña, quien participó en el Sorteo de Navidad con tantos décimos que ya no sabía ni qué números jugaba puesto que contaba con otros 31 boletos comprados junto a amigos, peñas o con compañeros de trabajo.

En la mañana del viernes, después de que Timizara llamara a su hermana y tan solo acertara a decirle «¡el cumpleaños, el cumpleaños!», la ganadora del Gordo llamó inmediatamente a su amigo, quien tan solo pudo decirle: «No sé cómo voy a lograr agradecerte el regalo que me has hecho». Jessica no sabe aún cómo explicar lo que siente, una mezcla de sentimientos entre los que prevalece la alegría por haber podido hacer ese regalo, que ha resultado tan inolvidable, para su amigo. Así, Izquierdo hace suyo el lema elegido por Loterías y Apuestas del Estado hace algunos años para la campaña de la Lotería de Navidad: El mayor premio es compartirlo.

El día del Sorteo es muy importante para la familia Izquierdo, sobre todo desde que Timizara abrió La isla del tesoro en el año 2011. Desde entonces, ambas hermanas viven con ilusión esta jornada y, aunque no repartan suerte entre sus clientes, cada año preparan algo de comer y pasan el día en la administración esperando que la buena suerte sonría a Valverde o a la isla de El Hierro. Sin embargo, la encargada de la administración de loterías afirmó que «estaba perdiendo la esperanza» este año en el que el Gordo tardó tanto en salir. A lo largo de los últimos años, este establecimiento había repartido algún quinto premio pero, tras lo ocurrido este año, Timizara Izquierdo se muestra totalmente satisfecha de haber podido incluir a El Hierro en la lista de lugares agraciados con el Gordo de la Navidad.

Después de un día repleto de emociones y mucha fiesta, Jessica Izquierdo tan solo tenía ganas de llegar a su casa, a media tarde, para reencontrarse con su abuela de 90 años y contarle todo lo que había sucedido a lo largo de la jornada. «No sé qué haré con el dinero, pero sí sé lo que voy a hacer ahora mismo: ir a darle un abrazo a mi abuela», relató la ganadora, quien añadió que, a pesar de la avanzada edad de su abuela, «ella vive con mucho interés cada 22 de diciembre porque quiere saber todo lo que pasa, sobre todo desde que mi hermana tiene la administración de loterías, así que estoy deseando llegar a casa para poder darle todos los detalles».