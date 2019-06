El PSOE ofrece la Presidencia del Cabildo a Mariano Hernández (PP)

El Partido Socialista dio ayer un giro radical a las negociaciones para la gobernabilidad del Cabildo de La Palma y del Ayuntamiento de la capital, al ofrecer de forma inesperada al Partido Popular lo que durante las últimas semanas había rechazado de forma tajante: la Presidencia insular durante los próximos cuatro años, según confirmaron a esta redacción fuentes vinculadas al grupo que encabeza el propio Anselmo Pestana.

El cambio de estrategia del PSOE es de tal calibre que modifica sustancialmente cualquier tipo de negociación, incluyendo las que estaban abiertas con Coalición Canaria, en las dos únicas instituciones de la Isla que no cuentan con gobiernos cerrados para la nueva legislatura, al satisfacer la exigencia del PP, no había ninguna otra, que impedía un acuerdo entre ambas formaciones políticas.

Con el nuevo panorama político sobre la mesa, y aunque las fuentes consultadas no han querido asegurar que haya todavía acuerdo, todo apunta a que Mariano Hernández Zapata será, con el apoyo de los socialistas, el presidente del Cabildo de La Palma en el nuevo mandato tras una moción de censura contra la nacionalista Nieves Lady Barreto, que asumirá el bastón de mando el día 24 de junio después de haber ganado las elecciones.

Sin embargo, todo acuerdo dependerá de que la dirección nacional de los populares lo acepte. Génova, a la postre, tiene la última palabra.

El cambio de postura de Anselmo Pestana se produjo en apenas 24 horas, en un gesto también con sus compañeros de partido que esperaban seguir en el gobierno. Un día antes, el lunes, los grupos negociadores de ambas formaciones se reunieron y el Partido Socialista dejó claro que bajo ningún concepto iba a ceder la Presidencia durante los próximos cuatro años, por lo que el Partido Popular dio en ese momento por rotas las negociaciones, y ayer mismo se sentó con Coalición Canaria para llegar a acuerdos, encuentro en el que hubo muy buena sintonía entre ambas partes.

La pregunta ahora es si el acuerdo en realidad está o no cerrado y si se firmará en los próximos días, con el correspondiente reparto de consejerías. Públicamente, nadie lo confirma. Lo que sí es seguro es el ofrecimiento del PSOE, que satisface plenamente al PP. Cumple sus expectativas. Un dato: Mariano Hernández Zapata, licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna con un postgrado de Habilidades Directivas en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, llegaría a la Presidencia del Cabildo de La Palma con 36 años de edad. Es el segundo de tres hermanos y ha desarrollado su carrera política en Los Llanos de Aridane, además de haber sido consejero en el Cabildo y senador durante el último mandato.

El acuerdo en la institución insular se extendería probablemente al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Y es que en la capital, tanto el popular Juanjo Cabrera como el socialista Elías Castro han deseado pactar desde que prácticamente se conocieron los resultados electorales. La idea de gobernar con los nacionalistas ha sido entendida por ambos como una posible imposición de sus partidos, pero en ningún caso una decisión propia. La sombra de Génova se extiende aquí también.

En este caso, Elías Castro será alcalde. Esta situación no es baladí. Hay que tener en cuenta que el PSOE no solo se arriesga a quedarse en la oposición en el Cabildo de La Palma por no ceder la Presidencia al PP, lo que ahora han hecho, sino que además también temen, y con razones, acabar fuera del gobierno en la capital en caso de un entendimiento Partido Popular-Coalición Canaria, por encima incluso de las preferencias de Cabrera.

El acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista ya se produjo con anterioridad en esta legislatura primero en Garafía y Mazo.