San José de Anchieta nació en 1534 en La Laguna. Viajó a Coimbra (Portugal) en 1548, puso rumbo a Brasil en 1553 y, una vez allí, inició una ruta de evangelización. Tuvo una faceta viajera que parece repetirse en la estatua con la que lo representó Bruno Giorgi para Aguere. Y es que esta ha modificado su emplazamiento en repetidas ocasiones al compás de obras viarias. La última fue el 29 de marzo de 2022. Camino a la medianoche, y sobre un remolque tirado por un camión, Anchieta abandonó la glorieta que lleva su nombre y pasó provisionalmente a los jardines de la sede central de la Universidad de La Laguna (ULL). Obedecía el cambio a la ejecución de los trabajos de construcción de una pasarela elevada para evitar la interacción entre los peatones y los vehículos.

Previsiblemente, y una vez que finalicen las obras, habrá un nuevo desplazamiento. La anunciada intención del Cabildo de Tenerife, responsable del proyecto que se está ejecutando, es que Anchieta sea instalado sobre una plaza de nueva creación situada enfrente de la Facultad de Biología, al inicio de la avenida Astrofísico Francisco Sánchez. Se trata de una decisión que ha encontrado voces contrarias. Este es uno de los asuntos que se abordan en el último volumen de la revista universitaria Anchiétea, que ya se encuentra en circulación y que es órgano de expresión de la Cátedra Cultural Padre Anchieta, la más antigua de las establecidas en la ULL.

El debate sobre la futura ubicación de san José de Anchieta se ha producido fundamentalmente en el casco antiguo y entre agentes vinculados al patrimonio histórico y la cultura. Una de las personas que se mueven en ese ámbito es Pablo Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos Casco Histórico. Este líder vecinal apoya la decisión de ubicarlo en la nueva plaza que se creará junto a la Facultad de Biología. "No olvidemos que el Padre Anchieta da nombre a la zona: rotonda de Anchieta, Campus de Anchieta y Polígono Padre Anchieta", indica.

A la entrada de la ciudad

El Orfeón La Paz, con más de 100 años de historia, es una de las entidades culturales del centro lagunero. Su actual presidente, Julián Brito, aboga por echar la vista atrás y actuar con respeto histórico. "Yo, personalmente, colocaría la escultura en el mismo lugar y posición que inicialmente ocupaba", afirma. "De pequeño escuché que se había elegido su ubicación inicial, a la entrada de La Laguna, al comienzo de la avenida de La Trinidad, para que al entrar y salir le recordásemos, con su caminar hacia el nuevo mundo y mirando la ciudad que le vio nacer", añade. "Pienso que, ante un hecho patrimonial e histórico de esta envergadura, debemos actuar con conciencia cultural, tratando de poner el máximo interés en todo lo que significa este hecho, a fin de dar una respuesta adecuada, de manera reflexiva y creativa", recomienda.

El nuevo rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, considera apropiado el entorno de la Facultad de Biología. "La colocación del Padre Anchieta parece la correcta", manifiesta. "Está muy próxima a su ubicación anterior y además con la virtualidad de que al ser una zona peatonalizada permitirá la contemplación de la escultura de cerca", apunta.

Representantes vecinales

Justo Reyes fue durante los últimos años presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere), que aglutina a diferentes entidades vecinales del municipio. Reyes responde que no tiene claro cuál es la mejor ubicación. "No creo que nadie tenga la varita mágica: ni políticos, ni técnicos, ni vecinos. Es un trabajo de todos para definir el lugar", expresa el dirigente vecinal.

"En ningún caso la figura del Padre Anchieta tendría que desplazarse de la rotonda. Siempre la ha de tener como ubicación definitiva y fija. Además, debe contar con una posición predominante y ser bien visible". Así lo considera Marcos Llarena, que es presidente de la Federación de Entidades Ciudadanas CEC Nivaria y de una asociación de vecinos próxima al casco histórico, Ruala, del camino de La Rúa y alrededores, en el entorno del Cristo. "Que sea desplazado hacia la Facultad de Biología va a suponer que la glorieta pierda su nombre y su esencia", sostiene. "Por lo tanto, la escultura debe permanecer en la rotonda y ser visible tanto por vehículos como por personas. Desplazarlo de ahí es romper con la historia de La Laguna", afirma.

También pertenece al ámbito del asociacionismo ciudadano Pedro Noda, presidente de la Asociación de Vecinos Padre Anchieta, que representa a la Urbanización Padre Anchieta, unos bloques de viviendas construidas como casas sociales en los años 70 del siglo pasado. Sin ambages, Noda se muestra en contra de que Anchieta sea alejado de ese entorno: "No entendemos por qué se quiere cambiar de lugar, ya que nuestro barrio lleva su nombre. Queremos que la escultura vuelva a su ubicación y, por tanto, a su barrio, a donde fue puesta hace ya 60 años. Si la cambian, será una falta de respeto a la zona".

El gerente de la asociación comercial Alapyme, Julián González, es partidario de que la imagen permanezca en la actual ubicación de los jardines del Campus Central de la Universidad de La Laguna. "Mucha gente ha puesto en valor la figura del Padre Anchieta ahora que la pueden ver", apunta, antes de referirse a que se trata de un punto por el que circula el tranvía y, en consecuencia, visible. En caso de un futuro soterramiento de la autopista del Norte y la creación de una avenida en superficie, cree que ahí sería un buen emplazamiento para el monumento.

Tampoco Josefina Suárez está a favor de la localización prevista. Actual vicepresidenta del Foro Económico y Social y miembro del colectivo vecinal Casco Histórico, se decanta por mantenerlo en la glorieta. "A mí me gustaría que estuviera en un lugar privilegiado y centrado, no en una esquina", asevera. "La figura del Padre Anchieta es un emblema. Si antes estaba en un sitio preeminente, tiene que continuar en el mismo adaptado a las nuevas estructuras que se realicen", prosigue. "No podemos perder lo que nos representa", remacha Suárez.

La idea del autor

Y, tratándose de un santo, ¿cuál es el sentir en el ámbito religioso? Uno de los vicarios generales del Obispado de Tenerife, Antonio Pérez, apuesta por no distanciarse de la primigenia idea de Bruno Giorgi. "Me parece correcta una ubicación que respete lo más posible la idea de su autor y que la sitúe teniendo la perspectiva tanto de esta ciudad universitaria como de su apertura a los nuevos mundos de ayer y de hoy", expresa. La Hermandad de san José de Anchieta está presidida por Esteban Afonso, quien opina que la estatua debe quedarse, "con las reformas que correspondan", en la rotonda.

El presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna, el principal órgano de estos colectivos religiosos, es Juan Antonio Pérez. Se suma a quienes discrepan con el enclave previsto para la escultura. "Es un lugar de tráfico complicado, en el que confluyen diversos enlaces de carreteras, donde no hay espacio suficiente y sin amplitud para poderla contemplar", considera, antes de agregar que "debe ser fácilmente visible y reconocida". Pérez entiende que "se debería buscar un espacio con mayor grandeza y que esté acorde con la calidad artística del monumento y con el valor simbólico que representa". Y apunta: "Se podría dejar en el Campus Universitario y otra alternativa pudiera ser en una salida o entrada de la ciudad, como, por ejemplo, la rotonda de Lora Tamayo en confluencia con la autopista".

En la misma orilla se sitúa Carmen Lourdes Parrilla, vicepresidenta de la JHC. En concreto, cree que la pieza debe abandonar el entorno de la rotonda, y apuesta por mantenerla en los jardines de la Universidad. También uno de los cofrades con más experiencia de La Laguna, como es Bonfilio Marrero, plantea que la efigie debe continuar en el Campus Central: "Si hacen lo que tienen previsto, lo van a desaparecer, dado que con el tráfico de coches nadie lo verá". Donde está ahora está perfectamente". Marcos Abel Afonso, otro cofrade veterano, sí apoya que san José de Anchieta sea trasladado hasta la plazoleta de nueva creación junto al aparcamiento de la Facultad de Biología. El fotógrafo y cofrade Antonio Manuel Rodríguez Cedrés apuesta por que se mantenga en su actual ubicación, pero dotándola de un mayor protagonismo.

"Ostracismo y expatriación"

El historiador y sociólogo lagunero Álvaro Santana Acuña también se opone. Santana es profesor en los cursos de verano de la Universidad de Harvard y docente de Sociología en el Whitman College, en el Estado de Washington (Estados Unidos). "Me parece que la ubicación del monumento al Padre Anchieta no es la adecuada", comienza, y califica al lugar de "apartado y discriminado" y percibe "ostracismo y casi expatriación" de la estatua.

A su juicio, la mejor opción sería "una ubicación con un centro de interpretación y paneles que permitieran entender a la ciudadanía la verdadera importancia histórica del Padre Anchieta, que es reverenciado en Brasil". Y continúa el historiador en la misma línea: "Se podría pensar en mejores emplazamientos, como, por ejemplo, dentro del casco histórico, en alguna plaza, como la del Cristo, que, sin duda alguna, mejoraría".