GuaguaGomera refuerza flota tras récord de pasajeros

La empresa de transporte público del Cabildo de La Gomera, GuaguaGomera SAU, ha dado un paso decisivo en la modernización de sus servicios con la puesta en funcionamiento de doce nuevas guaguas. Esta ambiciosa renovación de la flota es una respuesta directa ante las extraordinarias cifras de pasajeros registradas durante el último año. En 2025, el servicio superó los 358 mil pasajeros, consolidando una tendencia de crecimiento que reafirma la confianza de visitantes y turistas en el transporte público colectivo.

La inversión para la adquisición de estas doce unidades ha ascendido a 3,1 millones de euros. Esta operación financiera, articulada mediante un sistema de leasing a ocho años en colaboración en colaboración con Volcanarias Servicenter S.L. y CaixaBank, ha permitido elevar el número de vehículos disponibles de 18 a 24 unidades. Este incremento del parque móvil es fundamental para garantizar que la calidad del servicio no se vea comprometida por el aumento de la demanda. Las nuevas guaguas se han distribuido por toda la geografía insular, atendiendo especialmente a aquellas rutas que presentan una mayor saturación de usuarios o que requieren un refuerzo específico.

Desde el punto de vista técnico, las nuevas guaguas representan un salto cualitativo en términos de accesibilidad y tecnología. Todos los vehículos incorporados cuentan con plazas para Personas con Movilidad Reducida (PMR), incluyendo rampas de acceso y espacios reservados que garantizan el derecho a la movilidad para todos los ciudadanos. Además, cuentan con sistemas de cartelería electrónica, avisos acústicos de parada, aire acondicionado y preinstalación para máquinas expendedoras de billetes. El objetivo final es la mejora en la experiencia de viaje de los pasajeros, convirtiendo a la guagua en una alternativa real, cómoda y competitiva frente al uso del vehículo privado.

El crecimiento en el número de pasajeros experimentado en 2025, que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior, tiene su reflejo más evidente en líneas como la Línea 2, que conecta Vallehermoso con San Sebastián. Esta ruta se ha consolidado como la de mayor volumen de pasajeros de todo el territorio insular, experimentando aumentos de demanda significativos que han requerido priorizar la asignación de los nuevos vehículos de gran capacidad en este trayecto.

Asimismo, las conexiones con el aeropuerto también han mostrado un crecimiento considerable, lo que demuestra que el transporte público supone un pilar básico tanto para la movilidad cotidiana de los residentes como para la dinamización de la economía vinculada al turismo.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que estas medidas son parte de una estrategia integral de cohesión territorial. “Invertir en el transporte público es invertir en igualdad de oportunidades, permitiendo que cualquier habitante de la isla, independientemente de su lugar de residencia, tenga acceso a un servicio eficiente para acudir a su centro de trabajo, a citas médicas o para realizar gestiones administrativas”, añadió.

Asimismo, destacó que la combinación de la gratuidad del transporte y la mejora continua de la flota está logrando un cambio de paradigma en la movilidad insular. “Los ciudadanos y visitantes utilizan más la guagua porque el servicio es ahora más moderno y adaptado a la realidad de La Gomera”.

De esta forma, Curbelo adelantó que “las principales líneas de trabajo para los próximos meses se centrarán en incorporar una salida a las 7 de la mañana desde San Sebastián hacia Valle Gran Rey y Vallehermoso, además de la creación de una nueva línea entre todos los municipios del norte y el aeropuerto”. Esta planificación estratégica busca dar respuesta a las necesidades detectadas, facilitando que el sistema de transporte insular siga siendo clave para la movilidad sostenible en la isla, a la vez que se mantiene el compromiso con la reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.

Para complementar la modernización de la flota y facilitar el acceso a la información, GuaguaGomera ha editado un nuevo folleto bilingüe con datos actualizados de todas sus rutas. Esta guía, disponible en español e inglés, responde a la necesidad de orientar tanto a residentes como turistas que eligen el transporte público para moverse por la isla. El flyer incluye un mapa detallado, horarios y conexiones, permitiendo que el usuario planifique sus desplazamientos con autonomía. Esta iniciativa de difusión permite que cada pasajero conozca las ventajas de la red de transporte de viajeros por carretera que conecta diariamente los puntos estratégicos de la geografía insular.

En definitiva, la puesta en marcha de estas doce nuevas guaguas y la superación de los 358.892 pasajeros anuales marcan un hito en la gestión del transporte por carretera en La Gomera. La isla no solo ha recuperado los niveles de movilidad previos a la pandemia, sino que los ha superado con creces, y ha reafirmado su apuesta por la modernización, la accesibilidad y la respuesta a las demandas de los usuarios. Todo ello sitúa a GuaguaGomera como un ejemplo de gestión pública eficiente al servicio de la ciudadanía.