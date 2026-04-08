El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera acomete la rehabilitación integral del Parque de la Torre del Conde

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera emprendió las obras de renovación integral del Parque de la Torre del Conde, dentro del Proyecto de Ajardinamiento y Mobiliario Urbano del casco de San Sebastián, que dispone de un presupuesto de unos 600.000 euros, y que también comprende zonas como el entorno de La Hila, la Plaza de las Pimenteras, el Parque de El Tanquito y la Barriada de la Villa, entre otras.

En qué consiste la actuación

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, subrayó que las obras de rehabilitación y reforma del Parque de la Torre del Conde, "que fueron adjudicadas a finales de 2025 y comenzaron el pasado mes de marzo, comprenden una reforma integral de este espacio, en la que ya se está llevando a cabo la construcción de aseos públicos y adaptados para personas con movilidad reducida".

Las obras contemplan soluciones urbanas para personas de movilidad reducida. / E.D.

La alcaldesa destacó que a ello se suma la ampliación y mejora del parque infantil, "que contará con más espacio y renovación de todos los elementos de juego deteriorados". Además, la señaló que, "a pesar del inicio de las obras en marzo, hemos tratado de mantener esta zona de juego abierta el mayor tiempo posible, al menos hasta que la ejecución de los trabajos nos lo permita, para no dejar a las familias sin este importante espacio de ocio infantil en el casco de San Sebastián".

Asimismo, el concejal de Obras Públicas, Agustín Herrera, agregó que "el Parque de la Torre del Conde contará con nuevo mobiliario urbano, además de los aseos públicos y la ampliación de la zona de juego infantil, también dispondrá de la instalación de un sistema de riego integral, más moderno y eficiente, junto con la renovación del césped y de las zonas ajardinadas".

"El Parque de la Torre del Conde contará con nuevo mobiliario urbano, además de los aseos públicos y la ampliación de la zona de juego infantil, también dispondrá de la instalación de un sistema de riego integral, más moderno y eficiente, junto con la renovación del césped y de las zonas ajardinadas" Agustín Herrera — Concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Herrera destacó que "la zona de césped tendrá un tratamiento especial, priorizando el acondicionamiento del terreno, pues los trabajos contemplan la renovación completa antes de plantar césped nuevo. A esto se suma la limpieza y desbroce de todas las parcelas del parque, en las que seguiremos plantando especies nativas, como ya hemos hecho en otras zonas del parque durante los últimos dos años. El objetivo es recuperar la vegetación originaria del Parque de la Torre del Conde y que vuelva a ser un escaparate de la flora autóctona de La Gomera".

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Acciones en varios entornes urbanos

El Proyecto de Ajardinamiento y Mobiliario Urbano del casco de San Sebastián, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros, también abarca acciones en el entorno de La Hila, la Plaza de las Pimenteras, el Parque de El Tanquito y la Barriada de la Villa, entre otras. A esto se suma el Proyecto de Ajardinamiento y Mobiliario Urbano, que se lleva a cabo en los barrios de Tecina, La Gallarda, La Lomada, El Langrero, Las Galanas y El Molinito. Con un presupuesto de unos 400.000 euros, este proyecto contempla la creación de nuevos jardines y espacios, tanto deportivos como de ocio, así como la rehabilitación de zonas verdes y parques con nuevas plantaciones, además de la incorporación y mantenimiento de mobiliario urbano.