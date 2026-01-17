La lluvia ligera se suma a la primera romería del año en San Sebastián de La Gomera

San Sebastián de La Gomera celebra la romería de sus Fiestas Patronales como cada fin de semana próximo al 20 de enero, la fecha en que se conmemora al santo. La lluvia ligera se sumó al primer paseo romero del año en Canarias, pero no lo frenó. Gomeros de la diáspora residentes en Tenerife, que viajaron por la mañana para retornar por la tarde en el trayecto desde y hacia Los Cristianos, se unieron a vecinos de la Villa para abarrotar sus calles de música canaria.

Tomaron parte una veintena de agrupaciones que amenizaron la romería y el posterior Baile de Magos. Los grupos aportaron color y ambiente festivo al recorrido de algo más de dos horas por el centro histórico de la capital colombina. La aparición de una fina lluvia no disminuyó la alegría ni fue inconveniente para cientos de romeros y romeras que salieron puntuales poco antes de la una de la tarde. Incluso, la imagen del santo fue protegida con un paraguas.

Tampoco empañó el desarrollo de la fiesta que no hubiera comida durante toda la romería, «a excepción de cuatro carpas en el recorrido» o que se echaran en falta más carros, pues «sólo eran cinco y como una especie de coches». Apuntan algunas fuentes que «hubo muchos impedimentos para sacar un simple carro decorado con algún motor pequeño». Ni carretas ni animales, pero, pese a todo, alegría, canto y baile. Ambiente no faltó como es habitual, incluyendo bastantes turistas que, unidos a la aportación local, desbordaron los comercios, sobre todo la restauración de la capital gomera.

Una vez finalizada la romería en torno al escenario de la plaza se formaron las habituales parrandas por los bares y las calles adyacentes. Y empezaron luego las orquestas, tan unidas a la idiosincrasia de la Isla. Este año se cambió la disposición de los escenarios y se montaron dos: uno para los grupos folclóricos que subían a tocar y bailar –sólo un par colectivos en esta ocasión– tras acabar el recorrido y otro para las orquestas. El motivo fue evitar que las pruebas de sonido de estas se solaparan con el baile de magos.

El santo, bajo la protección de un paraguas en un momento del paseo. | EL DÍA

El tiempo respetó, pese a lloviznar a ratos, aunque se dejó notar el viento durante el recorrido. Nada que hiciera peligrar el espíritu de la gente, mucha llegada desde Tenerife en barco. Entre esos viajeros estaba Teresa Bethencourt, que es la primera vez que asistía a este evento y cree que «no va ser la última». Aseguró que «me gustó cruzar el charco». Valoró «una romería bonita y muy familiar, a pesar de la llovizna». Consideró que «la música une, con parrandas desde el mismo barco todos vestidos de mago». Resumió: «Me alegro de que se mantenga viva la tradición que no debemos perder. Me gustó, sobre todo, la generosidad de una gente muy agradable. Gracias a todos, gomeros».

La alcaldesa, Angélica Padilla, subrayó «la valiosa participación, no solo de nuestro municipio sino del resto de la Isla y de otros muchos rincones del Archipiélago». La romería en honor a San Sebastián, organizada por el Ayuntamiento de la Villa, nació de la iniciativa de la AFC Pedro de Hautacuperche hace más de dos décadas. Desde entonces, ha experimentado un notable crecimiento en participación y en importancia.