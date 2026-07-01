Giorgia Meloni revela que aprendió español durante sus veranos en Canarias: la historia de su vínculo con el Archipiélago

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha vuelto a poner a Canarias en el foco mediático tras revelar que aprendió a hablar español durante los veranos que pasó en La Gomera siendo adolescente. La dirigente italiana explicó recientemente que el aprendizaje del idioma no respondió a un plan académico, sino a una necesidad cotidiana para poder relacionarse con las personas de la isla durante sus estancias estivales.

Sus declaraciones han despertado el interés por una etapa poco conocida de su vida, estrechamente vinculada a La Gomera y a la actividad empresarial que desarrolló allí su padre, Francesco Meloni, conocido por los vecinos como Franco. Durante varios años, entre finales de la década de 1970 y principios de los noventa, el empresario italiano impulsó distintos negocios en San Sebastián de La Gomera, dejando una huella que todavía recuerdan algunos residentes.

Giorgia Meloni: "El idioma lo aprendes cuando lo vives"

En una intervención, la política conservadora explicó que siempre ha sentido interés por aprender idiomas y aseguró que su experiencia en Canarias fue determinante para dominar el español.

El 'Modelo Albania' de Meloni, ante una segunda vida con el nuevo Pacto migratorio europeo / E. D.

Según relató, pasó varios veranos en La Gomera junto a su padre y no tuvo otra opción que comunicarse en español para integrarse en el entorno. "Si no aprendía a hablar español, no hubiera podido compartir nada con nadie en pocas semanas", afirmó la primera ministra italiana.

Meloni añadió que aquella experiencia reforzó una convicción personal que mantiene hasta hoy: las lenguas se aprenden viviendo el idioma y utilizándolo en el día a día, más allá del estudio exclusivamente teórico.

En 1988 fue la última ocasión en la que viajó a la isla, según recogió www.eldia.es.

Además, Meloni, que destaca su pasión por los idiomas y revela que le hubiera gustado ser intérprete, confiesa que aprendió inglés traduciendo las canciones de Michael Jackson, ya que le gustaban su música. En el caso del francés, lo aprendió porque le encantaban los poetas decadentistas.

Unos veranos marcados por la vida cotidiana en La Gomera

Las estancias de Giorgia Meloni en Canarias no se limitaron a unas vacaciones convencionales. Según recuerdan personas que conocieron a la familia durante aquellos años, la futura primera ministra participó en actividades habituales para cualquier joven residente en la isla.

Entre ellas, asistió a clases de natación en el Club Náutico de San Sebastián de La Gomera, donde aprendió a nadar durante sus veranos en la capital gomera.

Estos recuerdos forman parte de una etapa muy anterior a su carrera política y muestran una faceta personal poco conocida fuera de Italia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni / Francesca Bolla/AGF via ZUMA Pre / DPA

La llegada de Francesco Meloni a La Gomera

La presencia de la familia Meloni en Canarias estuvo ligada a la iniciativa empresarial de Francesco Meloni, contable de profesión y natural de Cerdeña.

A finales de los años setenta decidió instalarse en una isla que, por entonces, permanecía alejada de los grandes circuitos turísticos asociados al sol y la playa. Llegó solo a bordo del velero Caballo Loco y comenzó a invertir en inmuebles situados en pleno casco histórico de San Sebastián de La Gomera.

Su principal apuesta fue la compra de tres viviendas en una de las zonas más céntricas de la localidad, una operación que llamó la atención por la magnitud de la inversión realizada.

El Marqués de Oristano y la primera discoteca de la isla

Uno de los proyectos más conocidos de Francesco Meloni fue la apertura del restaurante Marqués de Oristano, ubicado en una antigua casa que previamente restauró.

El nombre del establecimiento hacía referencia a Oristano, capital de la provincia sarda donde había nacido el empresario italiano. Según recuerdan vecinos de la época, el restaurante se convirtió rápidamente en uno de los locales de referencia de San Sebastián de La Gomera.

Edificio donde hace más de tres décadas estuvo el restaurante Marqués de Oristano. / PEDRO FUMERO

En aquellos años, el establecimiento era considerado uno de los espacios gastronómicos más prestigiosos de la isla y acogía reuniones de empresarios, celebraciones y cenas de empresa.

A esta iniciativa sumó la creación de la discoteca Fin Fan, instalada en otro de los inmuebles adquiridos en la calle del Juzgado.

Según los testimonios recogidos en la nota de prensa, el local fue la primera discoteca de La Gomera y marcó el ocio nocturno de toda una generación, convirtiéndose en un punto de encuentro muy popular durante los años ochenta.

Un empresario que generó empleo en la isla

Más allá de la actividad hostelera, distintos vecinos recuerdan que Francesco Meloni contribuyó a la creación de puestos de trabajo en San Sebastián de La Gomera.

Aunque algunos lo percibían inicialmente como una persona con una imagen muy cuidada y cierto aire distinguido, quienes convivieron con él lo describen como un hombre discreto en su vida personal.

El padre de la dirigente italiana residió en La Gomera entre finales de los 70 y principios de los 90 por motivos empresariales

Según estos testimonios, evitaba hacer ostentación de riqueza y mantenía una vida relativamente reservada fuera de sus negocios.

Durante su estancia en la isla inició además una relación sentimental con una mujer gomera que tenía dos hijos de una relación anterior. Actualmente, según recoge la información facilitada, esa familia reside en Baleares.

El declive de sus negocios y su salida de Canarias

La buena acogida inicial de sus proyectos empresariales no fue suficiente para garantizar su viabilidad económica.

A comienzos de la década de los noventa, Francesco Meloni atravesó graves dificultades financieras que desembocaron en la venta de las tres propiedades que poseía en San Sebastián de La Gomera.

Las deudas originaron distintos procedimientos judiciales tramitados en la isla antes de que abandonara definitivamente Canarias junto a su pareja y los hijos de esta.

Una relación familiar que Giorgia Meloni ha reconocido como difícil

El vínculo entre Giorgia Meloni y su padre ha sido abordado en distintas ocasiones por la dirigente italiana.

Según ha explicado públicamente, la relación estuvo marcada por el abandono familiar cuando ella tenía tres años y por el escaso contacto mantenido durante los años posteriores.

Aunque las visitas estivales a La Gomera permitieron mantener cierto vínculo, la primera ministra ha manifestado que siempre percibió una falta de afecto por parte de su padre, una circunstancia que ha influido en su relato sobre aquella etapa de su vida.

Pese a ello, los veranos en Canarias dejaron una huella positiva en otro aspecto fundamental: el aprendizaje del español y el conocimiento directo de una realidad cultural distinta, una experiencia que la propia Giorgia Meloni considera decisiva para desarrollar su interés por los idiomas y por la comunicación con personas de otros países.