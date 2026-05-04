El restaurante de La Gomera que lleva más de 40 años ofreciendo cocina casera con vistas privilegiadas: cuenta con un Solete Repsol

En Valle de Gran Rey, frente a uno de los rincones más conocidos de La Gomera, se encuentra un restaurante que forma parte de la historia gastronómica del municipio. Se trata de Charco del Conde, también conocido como Casa Cirio, un establecimiento que lleva 42 años abierto y se ha convertido en todo un clásico en la isla.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Este es todo un clásico de Valle Gran Rey", aseguran.

Un restaurante con buenas vistas

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su ubicación. "Desde la terraza tienes unas vistas muy bonitas al Charco del Conde, nombre que le dan al restaurante, también conocido como Casa Ciro. Ya habíamos comido aquí la última vez que estuvimos por la isla y la verdad se come muy bien", comentan.

Las vistas y los platos completan la experiencia gastronómica, convirtiéndolo en un lugar perfecto para quienes buscan disfrutar del paisaje de la isla.

Platos variados y cocina diferente

Durante su visita, disfrutaron de diferentes platos y aunque la valoración general fue positiva, destacaron que las raciones no son muy abundantes. “Es verdad que las raciones no son muy abundantes, pero está todo muy bueno”, explican.

Esta vez optaron por disfrutar de un plato individual cada uno y los elegidos fueron los calamares, las albóndigas caseras, el solomillo de res a la pimienta y una pasta estilo indonesia. “He probado de los cuatro platos y está todo bueno”, comentan Jonay en el vídeo. Además, destacan que todos los platos incluyen papas fritas o papas arrugadas.

Uno de los apartados más llamativos de la carta es el de cocina indonesia, al que llaman “la cocina de Nico”. La pasta al estilo indonesio fue una de las propuestas que más llamó la atención. “Está súper rica”, señalaron.

Como broche final, probaron la leche asada y el flan de huevo, dos postres clásicos perfectos para acabar la experiencia gastronómica.

Horario y ubicación

Casa Ciro se encuentra en la Avenida Marítima Charco del Conde, en Valle Gran Rey. Cuenta con 4,4 estrellas en Google y con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que lo convierte en una parada obligatoria para disfrutar en La Gomera.

Abre de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 y de 18:00 a 22:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario y solo ofrece servicio de comidas. Domingo el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.