Máxima sanción del Cabildo de Gran Canaria a los responsables de la 'búsqueda del tesoro' en las dunas de Maspalomas

La ‘búsqueda el tesoro’ en las dunas de Maspalomas no ha producido daños medioambientales. La investigación iniciada este domingo por el Cabildo de Gran Canaria para determinar si las personas que impulsaron y participaron el sábado en un concurso que consistía en desenterrar un tesoro de 1.000 euros y entradas para un concierto ha concluido que la intervención de decenas de personas con sachos y palas no produjo afecciones graves al ecosistema.

“Se ha detectado que por suerte los daños no son graves, no ha habido una afección ni a la vegetación ni a la fauna y con el viento que ha habido durante este fin de semana el daño paisajístico se ha restaurado”, ha explicado este lunes el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, quien adelantó que aunque no se ha cometido ningún delito, sí se ha cometido una infracción de las normas de uso del espacio que tendrá una sanción administrativa e 600 euros, la máxima posible.

Una vez finalizado y analizado el informe elaborado por los agentes del servicio de Medio Ambiente desplazados hasta las dunas, el consejero aclaró que la actuación impulsada por varios ‘youtubers’ como parte de una campaña publicitaria se realizó en una zona de libre tránsito, fuera de la zona de especial protección, porque si así fuese «el informe ya estaría en la Fiscalía por un delito medioambiental». «Normalmente cuando se realiza una actividad publicitaria como un rodaje hay que solicitar una serie de permisos y la consejería establece las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo. Por tanto, dentro de las sanciones administrativas tipificadas vamos a ser lo más contundentes que podamos», señaló el consejero. La normativa de uso y gestión de la reserva establece multas con cuantías que oscilan entre los 150 y los 600 euros y el Cabildo aplicará «la máxima que nos permite la normativa», apuntó García Brink, una decisión que se toma también por «el efecto llamada».

El daño paisajístico sobre el sistema dunar ya está restaurado por la dinámica de vientos

La entrada de las personas que pretendían encontrar el ‘tesoro’ en el espacio protegido se hizo, sostuvo García Brink, por una zona libre de tránsito pero donde no hay senderos marcados. «Es muy difícil delimitar exactamente qué es una cosa y qué es la otra en un sistema dinámico dunar que se está moviendo todo el rato», sostuvo el consejero, «hablamos de líneas que están en un mapa, pero después es muy complicada su interpretación; eso hace que no sea tan sencillo».

El titular de Medio Ambiente recordó que el Cabildo de Gran Canaria ya tiene localizados a los ‘youtuber’ que promovieron esta acción y a la empresa de publicidad promotora de la actividad. Ahora, con el informe de los agentes en la mano se dará traslado a los Servicios Jurídicos de la Corporación, que analizará el documento y determinará a quién se le pone la sanción. «Se están analizando todos los datos», apuntó García Brink.

Vigilancia

Consultado por la vigilancia de esta reserva natural especial, el consejero afirmó que hay agentes en la zona pero no las 24 horas del día y en las 404 hectáreas que ocupa la reserva, que además está abierto y rodeada por la zona turística, lo que ejerce una mayor presión sobre ella. Para aumentar la protección y la vigilancia, en breve se activará una unidad de drones y en el marco del proyecto Impulsa Maspalomas -dotado con 5,5 millones de euros por los fondos Next Generation- se instalarán sensores que posibilitarán captar más información. Además, el consejero recordó que se pondrá en marcha una campaña de sensibilización para residentes y turistas que comenzará desde el aeropuerto para trasmitir a los visitantes los valores medioambientales y el comportamiento que se ha de tener dentro de la reserva, donde existen 8 kilómetros de senderos transitables delimitados por 1.500 bolardos.

Morales: «Ahora resulta que cualquier cantamañanas puede llamar a invadir una reserva»

La entrada de decenas de personas en el arenal de Maspalomas rápidamente provocó una oleada de indignación en las redes sociales, una reacción que para el consejero es buena muestra de la «sensibilización y concienciación» por parte de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, mostró ayer su rechazo a la iniciativa impulsada en redes sociales. «Ahora resulta que cualquier cantamañanas, que en inglés lo traducen como ‘influencer’, puede hacer un llamamiento para invadir una reserva natural. Es algo insólito», señaló en una intervención en el programa Buenos Días Canarias, donde reconoció la dificultad para controlar toda la reserva. «Es muy difícil hacer un seguimiento de cada persona que entre en el espacio» ya que «son 400 hectáreas a cubrir», un territorio extenso pese a que se cuenta con ocho personas destinadas a la vigilancia del lugar, «más que en otros parques nacionales de Canarias».

Por último, el propietario de la empresa de publicidad, Javier Marrero, sostuvo el domingo en declaraciones a Efe que la búsqueda se hizo con las manos, salvo tres personas que emplearon un sacho, una pala mediana y una de plástico de playa, que esas imágenes se han «magnificado» y que el maletín se escondió a 10 centímetros de profundidad. «En ningún momento la intención fue dañar el paisaje protegido», insistió.