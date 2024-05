La UE anuncia 1.000 millones para ayudar al Líbano en la gestión de refugiados

La Unión Europea continúa ampliando su red de acuerdos con terceros países del norte de África y Oriente Próximo para aumentar el control migratorio y garantizar la estabilidad de una región amenazada por el conflicto en Gaza. Durante una visita oficial a Beirut este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo plan de ayuda para el Líbano, de 1.000 millones de euros hasta 2027, con el objetivo de impulsar la estabilidad socioeconómica y ayudar a las autoridades libanesas gestionar los flujos migratorios.

"Queremos contribuir a la estabilidad socieconómica del Líbano", ha dicho durante una breve comparecencia sin preguntas junto al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el primer ministro de Líbano, Najib Mikati. "Estamos profundamente preocupados por la volátil situación en el sur del Líbano. Lo que está en juego es la seguridad tanto del Líbano como de Israel. Los dos no pueden disociarse", ha avisado la presidenta del Ejecutivo comunitario.

De los 1.000 millones prometidos, un total de 736 millones tendrán como objetivo apoyar la gestión de la crisis de refugiados --un tercio de la población de Líbano son sirios y palestinos desplazados-- mientras que los restantes 264 millones serán destinados a la cooperación bilateral para apoyar a los servicios de seguridad y al Ejército libanés.

Control de fronteras

El foco, en todo caso, se pondrá en proporcionar equipos y formación para la gestión de las fronteras, prevenir la inmigración ilegal y combatir el tráfico de inmigrantes. Para ello Bruselas considera que sería "útil" que el Líbano firmara un acuerdo de trabajo con la agencia europea para el control de las fronteras exteriores (Frontex) para asegurar el intercambio de información.

Al mismo tiempo, la UE es consciente de la presión que vive el territorio --que acoge a 1,5 millones de refugiados-- y se ha mostrado abierta a explorar vías para impulsar los retornos voluntarios de refugiados a Siria, en cooperación con la Agencia de la ONU para los refugiados. Desde 2011 la UE ha suministrado al Líbano 2.600 millones de euros para apoyar a Beirut a financiar la acogida de refugiados. Ahora, ha puntualizado, Von der Leyen, hay que ver "cómo podemos hacer que la asistencia de la UE sea más eficaz", lo que incluye "explorar un enfoque más estructurado para los retornos voluntarios a Siria".

Retornos voluntarios a Siria

Es lo que ha pedido también el primer ministro libanés, que ha alertado del aumento de los conflictos entre la población libanesa. "Lo más peligroso es la escalada del resentimiento entre los sirios desplazados y algunos miembros de la comunidad libanesa de acogida debido a acontecimientos y crímenes que han aumentado en frecuencia y que amenazan la seguridad del Líbano y su estabilidad", ha alertado sobre un "incendio" que podría extenderse más allá de las fronteras de su país y amenazar "la seguridad de Europa".

Mikati también ha explicado que la realidad actual de Siria no es la misma que la de hace una década y que es necesario la comunidad internacional y la UE empiecen a reconocer que "la mayoría de las zonas sirias se han vuelto seguras" y que por tanto, aquellos que llegaron al Líbano después de 2016 por motivos económicos, "deben ser alentados a regresar voluntariamente". De lo contrario, el Líbano se convertirá en un "país de tránsito" hacia Europa y los problemas fronterizos con Chipre "si no abordamos esta cuestión de forma radical" se multiplicarán.

"Confío en que este paquete ayudará a reforzar la capacidad de las autoridades libanesas de gestionar varios desafíos, incluido el control de las fronteras terrestres y marítimas", ha dicho el mandatario chipriota, quien ha recordado que la situación no puede continuar como hasta ahora. "La situación actual no es sostenible para el Líbano, para Chipre y para la UE. No ha sido sostenible durante años, pero los acontecimientos de los últimos meses nos obligan a buscar soluciones", ha añadido.