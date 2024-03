Stoltenberg presiona a los países de la OTAN: "Ucrania necesita más ayuda y la necesita ahora"

A los ucranianos no se les está acabando el "coraje", se están quedando "sin munición" y lo que tienen que hacer los países de la OTAN con urgencia es proporcionar a Ucrania todo lo necesario para continuar combatiendo a Rusia. "Tenemos que mostrar voluntad política" y "actuar con rapidez" porque "cada día de retraso tiene consecuencias reales en el campo de batalla. Es un momento crítico y sería un grave error histórico permitir que Putin se impusiera. No podemos permitir que líderes autoritarios se salgan con la suya utilizando la fuerza. Sería peligroso para todos nosotros", ha dicho en un tono inusualmente categórico el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

El 99% de la ayuda militar que recibe el Gobierno de Volodímir Zelenski la aportan los países de la OTAN, que el año pasado suministraron un volumen "sin precedentes" de munición y artillería, tanques, formación, sistemas de defensa aérea, helicópteros, drones y radares. Incluso enviaron "por primera vez" sistemas de largo alcance y dieron luz verde a la entrega de aviones de combate F16.

Todo esto ha contribuido a la "supervivencia" de Ucrania, pero el país "necesita más ayuda y la necesita ahora", ha avisado el noruego subrayando que el hecho de que Moscú supere cada día en armamento a Kiev --es decir, que sea capaz de disparar más-- es un "enorme desafío" y el motivo por el que el Ejército ruso ha conseguido "avances en el campo de batalla en las últimas semanas".

Elecciones rusas: ni libres ni justas

El secretario general aliado también ha cargado contra Rusia y las elecciones presidenciales de este fin de semana. Unos comicios que no serán "libres" ni "justos" porque la oposición está o bien encarcelada, o exiliada o muerta. "Para que las elecciones sean libres y justas, se necesita competencia, se necesitan listas diferentes, se necesita un debate abierto y se necesita una prensa libre e independiente. En Rusia no hay prensa libre e independiente, los medios de comunicación son suprimidos o expulsados", ha dicho el noruego, que no cree que existan razones para decir que las cosas han cambiado desde 2018.

Además de hablar de Ucrania y Rusia, la comparecencia le ha permitido a Stoltenberg presentar las cifras de gasto militar de 2023 y las estimaciones preliminares para 2024 que completarán en julio durante la cumbre de líderes que se celebra en Washington. En todo caso, como ya hiciera hace unas semanas, ha avanzado que dos terceras partes de los países aliados cumplirán con el objetivo de destinar el 2% a gasto militar en 2024 frente a los 3 países que llegaban al objetivo en 2014. Este año, según sus cuentas, los aliados invertirán un total de 470.000 millones de dólares en defensa, tras aumentar el año pasado un 11% el gasto, una cifra "sin precedentes".

Pese a este aumento, España ha sido en 2023 el tercer país de la OTAN que menos porcentaje del PIB ha destinado al gasto militar, un 1,24%, solo por delante de Bélgica (1,21%) y Luxemburgo (1,01%). Mientras tanto 11 países, según el balance anual, han alcanzado o superado el umbral del 2%: Polonia, Estados Unidos, Grecia, Estonia, Lituania, Finlandia, Letonia, Reino Unido, Hungría, Eslovaquia y Dinamarca. Francia y Bulgaria se han quedado cerca mientras que Noruega podría pegar un acelerón y alcanzar finalmente el 2% aunque según las cifras preliminares ha destinado en 2023 un 1,8%.