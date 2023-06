Alemania no se ha hecho de rogar ante sus aliados esta vez. "Estacionaremos de forma permanente 4.000 soldados en Lituania para proteger el flanco oriental de la Alianza", ha anunciado el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ante el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente lituano, Gitanas Nauseda. Es decir, muy por encima del conjunto de 1.300 efectivos que actualmente integran el grupo de batalla de la OTAN de Ruckla, en territorio lituano, la mitad de los cuales son alemanes.

El envío de tropas no es inmediato sino que se materializará en 2026, aclaró Pistorius. Pero su anuncio coincide con los preparativos para la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar del 11 al 12 de julio en Lituania. Un país que, como los otros estados bálticos, Estonia y Letonia, vienen reclamando de la Alianza que refuerce su frontera. No solo por ser vecinos de Rusia –en el caso lituano, a través del enclave de Kaliningrado-, sino también por la amenaza procedente de Bielorrusia, en cuyo territorio desplegará Moscú armamento nuclear también este julio, según anunció el Kremlin. "No hay indicios de que Rusia planee utilizarlo", aseguró Stoltenberg, para aseverar que la OTAN tiene 300.000 soldados listos para intervenir ante cualquier amenaza a un Estado miembro. Los aviones de la Alianza patrullan por los tres estados bálticos, países que no tienen fuerzas aéreas propias.

A las amenazas ya conocidas se sumó la sombra del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Observamos que Bielorrusia se ha convertido en refugio para criminales de guerra", había afirmado Nauseda a través de Twitter el domingo, tras reunirse con el Consejo de Defensa de su país. Hasta donde se sabía entonces, la renuncia a seguir avanzando hacia Moscú del jefe de los 'wagneritas' siguió a una negociación entre Prigozhin y el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko. Teóricamente, la oferta incluía su retiro en Bielorrusia, lo que abrió la puerta a una serie de conjeturas sobre una reestructuración de los 'wagneritas' en ese país.

País vulnerable

Lituania, exrepública soviética como Estonia y Letonia y actualmente miembro de la OTAN y de la UE, se siente especialmente vulnerable ante Bielorrusia. Meses antes del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, en febrero de 2022, denunció una “guerra híbrida”, cuando miles de refugiados fueron empujados por el régimen de Lukashenko hacia las fronteras con Lituania, Letonia y Polonia. La crisis migratoria sigue en pie; centenares de esos refugiados siguen atrapados en tierra de nadie y en condiciones infrahumanas, como vienen denunciando las oenegés sobre el terreno.

Esa guerra híbrida no suponía una amenaza en términos de seguridad fronteriza. Con la guerra de agresión sobre Ucrania, Lituania ha visto refrendadas sus reclamaciones de más efectivos occidentales en su territorio. Alemania condiciona el envío de sus soldados a que tengan en Lituania el equipamiento –incluidos barracones- necesario para acoger una brigada de estas características. El marco que se ha fijado Pistorius es realista –dos años--. Pero Stoltenberg, como Nauseda, se plantean acelerar esos planes para 2025.

La cita de este lunes en Vilna se inscribe en los encuentros preparatorios para la cumbre. El objetivo de Stoltenberg es que sea una cumbre entre 32 miembros –es decir, incluida ya Suecia--. Turquía sigue sin retirar sus objecciones a este ingreso, ya que para Ankara el país nórdico es “refugio” de terroristas kurdos. Stoltenberg quiere una nueva reunión a mediados de julio para eliminar los obstáculos turcos a la adhesión, que seguiría a la ya consumada de Finlandia.