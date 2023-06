Tras más de 14 años ocupando las tardes de Telecinco, el pasado viernes Sálvame se despidió de su fiel audiencia con un programa especial que supuso el fin de fiesta a más de una década de histrionismo, costumbrismo y compañía televisada.

Lydia Lozano, Kiko Hernández, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Gema López, Chelo G. Cortés, Antonio Montero, José Antonio Canales Rivera, Pilar Vidal, Carmen Borrego, José Antonio Avilés, Miguel Frigenti, Alonso Caparrós, Rafa Mora, Marta López, Laura Fa, Carmen Alcayde y Víctor Sandoval participaron en una edición que acogió también las imitaciones más emblemáticas de Josep Ferré y recibó la visita de rostros que han formado parte de la historia del programa, como Cristina Soria, Manolo Zamorano, Ion Aramendi, Jesús Sánchez Martos y Nuria Marín, entre otros.

Una de las grandes incógnitas del adiós de Sálvame era el destino de muchos de sus colaboradores una vez el longevo formato bajara el telón y, mientras uno ya han anunciado que se subirán al nuevo proyecto que La Fábrica de la Tele ha firmado con Netflix, otros aún no saben cómo continuarán con su trayectoria profesional.

Una de ellas ha sido Gema López, quien ha reconocido que no tiene aún un destino tras finalizar su etapa en Mediaset. Muchos son los medios que han preguntado a la periodista qué ocurrirña con ella y, debido a los rumores que han sonado sobre su rgereso a Antena 3, ella misma ha querido desvelar si es cierto o no que volverá a la cadena que, durante años,también fue su casa.

"No estoy cerrada ni a quedarme ni a irme"

Al ser preguntada por sus próximos objetivos laborales, Gema López ha reconocido que "no tengo todavía nada, necesito descansar, necesito un poquito de vacaciones. Necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos" y sobre su posible vuelta a Atresmedia, su respuesta no ha podido ser más clara. "Yo no estoy cerrada ni a quedarme aquí ni a irme allí. Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y, si cuentan conmigo, allí estaré. Lo mejor siempre está por venir", concluyó.