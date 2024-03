Concepción María Diego López: «El mayor inconveniente de Canarias es la autoconstrucción»

¿Cómo se controla desde la arquitectura técnica que todos los edificios cuenten con los requisitos técnicos adecuados?

De la mano de la normativa, el control parte de una escrupulosa puesta en obra en la que, tras estudiarse las necesidades del cliente, se realiza una cuidadosa elección de los materiales que, en conjunto, dan como resultado las soluciones constructivas. El Código Técnico de la Edificación (CTE) se ha encargado de hacer este procedimiento muy restrictivo, dando como resultados que los edificios habitables sean más seguros. Eso lo hacemos siempre contando con materiales que cumplan los estándares requeridos por normativa en vigor en el momento de la construcción. Cada época ha tenido su respectiva normativa que los edificios de nueva construcción han tenido que cumplir.

¿Se siguen en Canarias los requisitos técnicos de construcción de viviendas al pie de la letra?

Si van de la mano de un promotor y de un técnico que guíe al propietario durante todo el proceso, sí. Para eso estamos nosotros, que somos los directores de ejecución de obras, y la dirección técnica, que tiene como responsable a un arquitecto. Todos garantizamos el cumplimiento de lo recogido en la normativa en materia de seguridad, utilización y accesibilidad. Es decir contraincendios, frente al ruido, ahorros energéticos y lo que sea conveniente. El mayor inconveniente de Canarias es que hay obras que están hechas bajo el régimen de autoconstrucción. Ahí no ha habido nadie que dirija la obra ni control sobre los materiales utilizados, ni nada.

¿Qué tipo de materiales se suelen utilizar en Canarias?

En Canarias se utiliza la materia prima local. En las Islas no utilizamos ladrillos porque no hay arcilla. Aquí se utiliza el bloque de hormigón vibrado porque lo que tenemos es picón y no arcilla. Con el tema de la globalización hay un montón de soluciones constructivas, pero para usarlas tienen que estar amparadas bajo el sello de la Unión Europea y el CTE. Habitualmente se cumple, pero cuando hay una lucha importante por los materiales, se puede caer en utilizar los que no están normalizados y que no sabemos si siguen todos los requisitos que se exigen aquí.

¿Todos los edificios en la isla siguen los criterios técnicos?

Pues no, todos no. Pero no solo ocurre en Canarias. La autoconstrucción carece de un seguimiento en la ejecución de obras que, en este caso, realizamos los arquitectos técnicos. Si no llevamos a cabo ese seguimiento no sabemos los materiales que se utilizan y no podemos certificar que haya un control riguroso.

¿No se puede controlar de ninguna manera la obra de autoconstrucción?

Se puede controlar con denuncias de vecinos, para que se pare en las obras, o con una denuncia de la administración a posteriori.

Tras el incendio de Valencia, ¿cree que se debería replantear la construcción?

Hay una investigación en curso, por eso me gustaría ceñirme exclusivamente a lo que sucede en Canarias. En Valencia hay una investigación un curso, hay unos peritos y todavía no está claro lo que ha sucedido. Pero después de lo que ha ocurrido, está claro que debemos replantearnos bien lo que estamos haciendo. Yo las noticias que tengo es que todo se hizo bajo una licencia de obra, con un proyecto y con la normativa vigente en aquel momento. Esto es como la medicina, todo progresa. Pero no hay que olvidar que para que un material sea homologado tiene que llevar una serie de ensayos y existe un procedimiento. Igualmente importante es la sectorización del edificio, que compete a la ingeniería. Las noticias que yo tengo es que el edificio de Valencia se construyó de acuerdo a la normativa vigente en aquel momento, que era menos restrictiva que la actual. Me gustaría que siga su curso la investigación. Hay mucha gente ahí implicada y han habido desgraciadamente muertes. Esto es un tema muy serio. Tenemos que confiar en que estamos en las mejores manos. Nuestros profesionales son los grandes profesionales.

¿Qué es la sectorización de los edificios?

La sectorización es una parte muy importante de la construcción de un edificio, porque trata de cerrar espacios para que, en el caso de que el fuego entre en una habitación, el inquilino pueda resguardarse en otro lugar y evitar que entre el fuego. Por ejemplo, en los hoteles, las puertas son ignífugas, tienen alrededor unas gomas que cuando llega al fuego se hinchan y aíslan la habitación. Pero ese tema compete más a la ingeniería.

¿Cree que los edificios que estén construidos antes de la Código Técnico de Edificios, es decir con licencia previa a 2006, deberían revisarse tras lo ocurrido en Valencia?

Yo no digo que no lo necesiten, pero tampoco digo que lo necesiten porque se han construido conforme a la normativa vigente en su momento. Esto es un tema complicado porque hay muchos factores a tener en cuenta. ¿Quién va a sufragar esos costes? ¿Los propietarios que han comprado una vivienda legalizada? ¿Vamos a cuestionar todo lo anterior que se ha hecho? No vamos a negar que para nosotros es una vía de trabajo estupenda, pero creo que hay que ser muy razonables en este sentido porque el debate que se debe abordar antes de llevarlo a cabo es muy amplio.

Este suceso también ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer un buen mantenimiento del edificio.

El mantenimiento del edificio es primordial. Esto es como el que se compra ropa y no la lava bien. El mantenimiento de los edificios es primordial porque si no se llega a hacer, envejecen más rápido. Si tú no limpias bajantes, si no impermeabilizas las azoteas, ¿qué es lo que vas a tener? Humedades, hormigones que se resienten…Los propios comuneros, por su bien común, deberían preocuparse de ese tema.

Sin embargo, se ha visto que las comunidades son reacias en hacerlo.

Sí, sí. Pero no hacerlo va contra los propios comuneros. Para mí el mantenimiento de los edificios es primordial y si se hiciera un seguimiento de ellos sería algo beneficioso. Que una persona no mantenga el edificio en el que vive va contra su propio inmueble. Por ejemplo, tienes humedades, se te mojan los techos, y eso ocurre porque no se impermeabiliza.

¿Por qué cree que se ha extendido la práctica de dejar pasar los gastos comunitarios?

Yo creo que esto es una cuestión de costes. Cuando se compra una vivienda todos tenemos claro que hay que mantenerla. Tu casa tú la pintas a lo mejor cada dos años o cada tres. Esto es una cuestión conocida, y, en el fondo, no creo que no lo hagan por no saberlo. Esto es una cuestión de coste. Es que desde que tú le dices a una comunidad que hay una derrama ponen el grito en el cielo. Al final por eso se acaba optando muchas veces por la autoconstrucción,

Pero no son costes, es una inversión.

Para mí es una inversión absoluta. Pero claro, es que en el momento los que tienen que poner de su bolsillo, hay veces que ni siquiera lo tienen.

¿Qué opinión le merece que en Canarias las inspecciones técnicas de edificios solo tengan que realizarse de manera obligatoria cada 80 años?

Pues que 80 años son muchos. Hay un largo debate en torno a este tema que me planteas. Pero lo que está claro es que cuando pasan 50 años el hormigón empieza a perder propiedades. Creo que hay que hay que replantearse lo de las ITE. Hay que replantearse los años que ahora mismo están establecidos en la Ley del Suelo de Canarias, porque esto pasa solo en el Archipiélago.

¿El parque inmobiliario del Archipiélago es muy longevo?

Ahora mismo no se está haciendo tanta obra nueva, sino rehabilitación y adecuación de los inmuebles existentes. En la época de la crisis se quedaron muchas edificaciones paradas y ahora hay que volver otra vez a realizar el proceso de hormigones y ensayos, porque tenemos que ver cómo están esas estructuras.

¿Hay mucho intrusismo entre los aparajeadores?

Intrusismo hay en todas las profesiones. Es muy importante entender que la figura del arquitecto técnico o aparejador debe estar en la obra y, por otro lado, debemos evitar las autoconstrucciones para conseguir que haya seguimiento por parte del director de ejecución de obra, es decir, nosotros. Eso es primordial para el buen hacer de un edificio y conseguir que cumplan las normativas y las especificaciones. Para eso es para lo que nosotros realmente hemos estudiado y tenemos la cualificación adecuada.

¿Qué cree que es lo más prioritario a la hora de mantener un edificio?

Yo creo las impermeabilizaciones, el mantenimiento de las fachadas para que estén en perfecto y las instalaciones comunes son lo más prioritario. Es necesario saber que las cosas tienen su vida útil y se van degradando con el tiempo. Pero es que muchas personas ni siquiera saben que existe un libro del edificio que es fundamental.

¿Cree que es una falta de didáctica entre la población?

Sí, sí. Puede ser que no se sepa, pero yo creo que es muy importante que cuando rehabilita, se adecúa o se hacen obras menores es muy importante que este es la figura de un arquitecto técnico, para el seguimiento de la obra y control de materiales y de todo.

¿Qué problemas pueden ocasionar en el edificio las obras menores?

Estas obras menores pueden llegar a generar un problema estructural. Por eso cualquier actuación que hagamos en el edificio tiene que estar dirigida por los técnicos competentes en la materia, por supuesto, sin ninguna duda. No es la primera vez que un vecino hace una obra de motu proprio y hay una tragedia. Por tanto, hay que entender que estas obras no solo tienen repercusiones en tu vivienda, sino en el edificio al completo. Los temas estructurales cuando no son conocedores de lo que están haciendo, eso puede llevar a un gran problema.

¿Recuerda alguna reforma que le haya llamado la atención?

Una acción muy común es tirar tabiques en el interior en las viviendas. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque no se puede quitar cualquier pared, hay que saber lo que se demuele. Es un tema muy delicado porque hay que saber si son paredes de cargas o si es un porticado, por ejemplo. Y eso es un tema muy común. Los tabiques no son siempre estructurales. Pero tienen que ir un técnico y decirte si lo es o no lo es. No es que no se pueda hacer, sino que hay que preguntar a la persona adecuada.