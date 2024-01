Belén López Brito, directora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), valora como «altamente positivo» el plan de refuerzo escolar en matemáticas anunciado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, siempre que lo respalde «una buena planificación». No obstante, considera que elevar la calidad educativa pasa por apostar por unos objetivos de educación permanentes a lo largo de los años, independientemente del color político de quien gobierne.

¿Cómo valora el anuncio de Pedro Sánchez de invertir 500 millones de euros en un plan de refuerzo escolar en matemáticas y lectura?

Cualquier inversión económica en la educación de nuestros niños y jóvenes es un hecho altamente positivo, siempre y cuando vaya de la mano de un proyecto coherente y pensado, que conlleve la obtención de resultados óptimos en un periodo de tiempo programado. Nada se sabe sobre este proyecto que debería respaldar esos 500 millones de euros, pero sería fantástico que fuera vinculado a iniciativas como Estalmat -Estímulo del talento matemático-, o a las Olimpiadas Matemáticas, de forma que estos proyectos recibieran una inyección financiera para que se llevaran a cabo, por ejemplo, en otras etapas de la educación de los jóvenes. Ahora, tanto Estalmat como las Olimpiadas, están en manos del entusiasmo y de las ganas de trabajar de profesores de matemáticas que no reciben ninguna compensación por ello. Entonces, si queremos invertir en las matemáticas, que se haga, pero que se haga con cabeza y que se haga bien. Para incrementar el nivel de matemáticas, vamos a empezar a premiar financieramente a aquellos centros que logren determinados objetivos, como podría ser incluir estudiantes en el proyecto Estalmat, participar y obtener clasificación en las Olimpiadas Matemáticas, etcétera. No vale con sólo decir vamos a invertir 500 millones de euros en incrementar el nivel en Matemáticas, en comprensión lectora, que es algo tan abstracto de hacer. Probablemente esos millones, si no hay un buen proyecto detrás se tiren a la basura, cualquier objetivo en donde vayas a invertir tiene que estar perfectamente planificado. Quiero ser optimista y pensar que detrás de esta inversión hay una planificación.

«Los 500 millones para el refuerzo en matemáticas y lectura podrían ir a la basura si no hay una buena planificación detrás»

¿Qué opina de la Lomloe y qué leyes educativas destacaría en cuanto a impulsar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas?

La Lomloe, como todas las leyes, tiene muchos aspectos positivos reflejados en el enfoque competencial, en la equidad, en la diversidad, pero el problema que yo encuentro, no sólo en la Lomloe sino en todas las leyes orgánicas que ha tenido España es que no surgen nunca como el resultado de un consenso político, educativo ni tampoco de debates sociales y profesionales, sino que se ponen en marcha siempre de prisa y corriendo, uniendo una ley sobre otra, y eso incrementa incluso las dificultades de entender la propia ley. El resultado es que genera un hastío en los docentes y exceso de burocratización, el profesorado está cansado de hacer distintos currículos cada vez que cambia la ley y esta realidad es muy negativa para la enseñanza en general, quieres innovar en tus clases, pero las exigencias burocráticas te consumen el tiempo. No es que hayan leyes orgánicas mejores que otras, porque todas deberían ser una, lo ideal es que cada ley se alimentara de lo bueno de la anterior, y mejorara lo más negativo, pero esa no es la dinámica que se está haciendo en España, porque en función de la fuerza política que está en el poder, se trata de erradicar completamente la ley educativa anterior, de hecho ya está diciendo el PP que cuando llegue al poder quitará la Lomloe y eso no es bueno ni para las matemáticas ni para ninguna enseñanza.

Cada vez hay menos matemáticos que expliquen dicha materia en colegios e institutos, por lo que muchas plazas docentes se cubren con profesionales de otras ramas que imparten matemáticas, a veces solo haciendo un máster ‘online’. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación en la calidad de la enseñanza?

Creo que es positivo que los graduados en matemáticas estén posicionándose en el mercado laboral de una forma tan brillante, porque esa realidad demuestra la importancia de la mente matemática en la industria, en la empresa actual y en la sociedad económica en general. Pero es cierto que esa fantástica situación tiene su lado negativo y es que los matemáticos eligen el mundo empresarial antes que el docente y las consecuencias pueden ser muy graves. En matemáticas es muy importante que un profesor sepa mucho más de lo que está impartiendo para poder justificar con coherencia cada cosa que explica, dándole además una visión general al estudiante, indicándole todas las aplicaciones futuras de lo que están analizando en ese momento, y además vinculándolo con lo visto en cursos anteriores. Las matemáticas están integradas en todas las partes del saber y el alumno se entusiasma cuando el profesor se lo hace descubrir. Pero si el profesor es un especialista en otra materia que solo sabe de matemáticas lo que vio en una o en dos asignaturas en su carrera y que probablemente lo diera en el primer curso, entonces se pierde toda esa magia de descubrir el lenguaje matemático del universo, que para mí es fundamental.

¿Y cuál sería la solución?

Pues que no se puede dar clase de matemáticas sin antes demostrar que sabes matemáticas. Me explico, lo primero es que el profesor que quiera dar clase de matemáticas, tendría que hacer un examen, no puede ir a la Consejería y apuntarse en las listas de matemáticas, cuando las únicas que ha visto son las del bachillerato y, a lo mejor, como mucho, un par de asignaturas hace cuatro o cinco años, si hablamos de un graduado que ha ido año por año. Eso no puede ser, todo profesor de matemáticas que no sea matemático debe superar un examen de matemáticas, si quiere impartir clases de matemáticas.

«Las claves del éxito están en apostar por la formación del profesorado y por la continuidad de la política educativa»

Muchas voces apuntan a que se ha bajado la calidad docente en matemáticas, hay menos exigencias y los alumnos llegan con poca base a la universidad. ¿Lo comparte?

Yo no creo que haya bajado tanto la calidad de las matemáticas que se imparten, pero sí quizás la cantidad de contenido y la rigurosidad con la que se explican. Lo que sí ha cambiado muchísimo y yo creo que es lo realmente negativo y dificulta esta materia, es la capacidad de estudio y de esfuerzo de los alumnos, que son muchos más dependientes y les cuesta tomar la iniciativa, pues por ejemplo de ir a una biblioteca o de acceder por su cuenta a materiales online para solventar cualquier laguna que tengan en sus conocimientos. Eso es lo que ha cambiado respecto a hace diez años, por ejemplo, pero la calidad que se imparte es buena, aunque es verdad que menos cantidad y quizás con menos rigurosidad, pero también porque el tiempo que se le dedica a las asignaturas de matemáticas cada vez es menor. En la Lomloe, ahora no se sabe, en principio se iba a reducir y ahora parece que no, pero la dinámica era reducir las horas en una materia tan importante.

¿Cuál es la situación que viven en este sentido en la ULPGC?

En casi todos los grados de la Universidad de Las Palmas que tiene asignaturas de matemáticas, éstas se cursa en el primer año, por lo que realmente ves que se arrastra esto de la baja capacidad del trabajo, de estudios y de esfuerzo que trae el alumnado de bachillerato. Este perfil hace que les cueste mucho en general, nivelar sus conocimientos con lo que nosotros les exigimos en la Universidad. Estamos trabajando para que el estudiante, cuando se vaya a matricular en la universidad, pueda evaluar las carencias que tiene de matemáticas y ver si supera determinados nivel. Es decir, cuando se va a matricular, se le abre un cuestionario sobre determinadas cosas de matemáticas básicas que debe saber, si no supera un nivel entonces el aplicativo de matrícula le derivará directamente a inscribirse en unos cursos de armonización de conocimientos, que se impartirían antes de comenzar el año académico, para que ya estén en condiciones de estudiar todas las materias sin que tengan carencias. Esto, claro, conlleva un sobreesfuerzo por parte del alumno, pero con 18 años ya tienen que ser lo suficientemente maduros para enfrentarlo y luchar por sus objetivos sabiendo que su futuro lo labran ellos y que nadie tiene que llenarme en el camino. Esa es la clave.

«Estamos trabajando para que el estudiante, cuando se vaya a matricular en la universidad, pueda evaluar las carencias que tiene de matemáticas y ver si supera determinados nivel»

¿Qué propuestas daría para revertir la situación y alcanzar un mejor nivel desde Primaria y ESO?

Yo creo que Portugal es un ejemplo a seguir, porque en el año 2000 estaban fatal en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias en general, de hecho en aquella época PISA reflejaba que estaba muy por debajo de la media europea. Sin embargo, ha dado un giro de 180 grados, y ahora Portugal es el país que más rápido asciende en PISA, y además se ha conseguido una docencia pública de calidad, igualitaria y con mucha reputación social. Creo que el secreto de ellos radica en que apostaron por la formación de los profesores y, sobre todo, en la continuidad durante más de 20 años en su política educativa, independientemente de la ideología de los gobernantes que estén en el poder en cada momento. Allí, los docentes de Primaria son considerados como la base del sistema educativo, y antes de enfrentarse a un aula, ellos mismos tienen que pasar un examen de lengua y de matemáticas y si no superan un determinado nivel, se lo hacen repetir, no les dejan entrar en el aula. Apostar por la formación de los profesores para que tengan un gran abanico de recursos y de herramientas metodológicas, ha llevado a Portugal al gran éxito que tiene ahora mismo en educación. Creo que eso es lo que tiene que hacer España, tomar ejemplo de Portugal, un país cercano y con una cultura tan similar a la nuestra. Ellos han sabido en cuestión de 15 años dar un giro de 180 grados, gracias a la continuidad de la política de educación, no cambian continuamente de leyes completamente distintas unas de otras.

¿Está a favor de implantar programas o acciones comunes que vinculen la enseñanza no universitaria con la superior?

Si. Justamente, desde el Departamento de Matemáticas, llevamos cuatro años trabajando en el proyecto Las matemáticas avanzan, cuyo objetivo es vincular la enseñanza de las matemáticas no universitarias con las universitarias. Hemos creado un grupo de innovación educativa formado por profesores de nuestro Departamento y de enseñanzas medias y trabajamos conjuntamente para que los estudiantes de 4º de la ESO pueden enfrentarse mejor a las materias de matemáticas cuando lleguen a la universidad. Creamos material que ponemos a la disposición de estos chicos y de los profesores, para que puedan hacer un análisis más profundo de algunos casos o simplemente un análisis distinto de como lo ven en el instituto, y también pueden pasar auto evaluaciones, incluso, si en clase los profesores tienen tiempo, ellos mismos se lo pasan como una prueba intermedia en el semestre.

¿Puede repercutir estas acciones en una mayor demanda en las carreras STEAM?

No sé si se incrementará el número de estudiantes en áreas STEAM, pero a día de hoy creo que ese número es magnífico.Por ejemplo, la ULPGC ha cubierto este curso el 100% de las plazas en las dos nuevas titulaciones de ingeniería que se crearon, Ingeniería Física y Matemática e Ingeniería Biomédica. Yo creo que las carreras STEAM están bastante demandadas. En lo que sí redunda nuestro proyecto Las matemáticas avanzan, es en el gusto de saber y en la curiosidad por conocer más y más en estos estudiantes, fundamental para el alumnado STEAM.

¿Considera positivo mantener los informes PISA como semáforo de la calidad educativa?

Creo que simplemente se podría mantener como referencia, pero no para que se convierta en una meta porque entonces nos reducimos otra vez a la enseñanza de entrenar a los estudiantes para pasar un examen, primero será para pasar PISA, después para pasar la EBAU. Al final, con este entrenamiento no se consigue adquirir sabiduría sino reproducir técnicas que carecen, por lo menos en el campo de las matemáticas, de toda la belleza que tiene la materia.

La percepción de que con el avance de las tecnologías el conocimiento de las matemáticas ha ido adquiriendo un mayor peso, no caza con los datos de fracaso escolar en esta materia, junto a la falta de profesorado. ¿Ha habido una falta de previsión, estamos a tiempo de revertir lo que apunta a una carencia de profesionales especializados para atender una alta demanda por parte de las empresas?

Yo soy optimista, y además desde la ULPGC se está trabajando duro en diseñar títulos cuyos egresados estén muy demandados en el mercado actual, no solo de forma inmediata, sino a corto y medio plazo. Prueba de ello, insisto, es el grado de Ingeniería Física y Matemática. El éxito de cualquier empresa radica siempre en una buena formación de sus empleados y en las ganas que tengan éstos por formarse, por innovar y por estar siempre al día en nuevas tecnologías vinculadas a su materia. Y en la ULPGC, a través de las diferentes escuelas y facultades estamos continuamente ofertando cursos que van directamente orientados a formar a los alumnos en lo último en tecnología, siempre vinculado con la titulación que están cursando. No sólo estamos a tiempo de cambiar sino que ya lo estamos consiguiendo.