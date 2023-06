El pleno de constitución del Ayuntamiento de La Laguna se celebrará este sábado con menos posibilidades de sorpresa que las que cabían este viernes. La sesión tendrá lugar con la certeza de que no se ha alcanzado un pacto de izquierdas entre el Partido Socialista (PSOE), Unidas se Puede (USP) y Drago Verdes Canarias (DVC), según confirmó anoche a EL DÍA el líder de USP, Rubens Ascanio. «El PSOE nos comunicó que cierran las negociaciones hasta después de la investidura», expresó.

Fue el cierre a un día intenso. Durante la mañana, en una comparecencia en la plaza del Adelantado, Ascanio y el cabeza de cartel de Drago, Alberto Rodríguez, supeditaron su apoyo al candidato del PSOE, Luis Yeray Gutiérrez, a que hubiese un acuerdo de gobierno, y aclararon que, en caso contrario –como finalmente ocurrió–, cada formación votaría a sus propios líderes.

Ascanio lamentó que los socialistas solo les hubiesen propuesto una alianza para la investidura, no así para gobernar. «Por algún motivo, que no entendemos cuál es porque no se nos ha querido explicar, no se ha hablado nada más que de un acuerdo para la investidura», se quejó durante unas declaraciones que capitalizaron la atención informativa durante la mañana y en las que estuvieron presentes numerosos medios de comunicación.

Al comienzo de la comparecencia, tanto USP como Drago reiteraron que tenían la mano tendida para el pacto y mostraron su confianza en que este se pudiese suscribir durante la tarde de este viernes, pero, a medida que avanzó la intervención, mostraron que la situación no era sencilla: Ascanio admitió que apenas había habido dos reuniones entre Unidas y el PSOE, así como que esta última formación se había negado a mantener un encuentro a tres bandas.

«Presiones» y «chantajes»

«Si esto es una estrategia negociadora para presionarnos, no va a funcionar. Nosotros no nos movemos por presiones, por chantajes, sino por lealtad a la gente que nos votó», aseguró Rodríguez. «Si de lo que se trata es de que hay un giro a la derecha del PSOE o un acuerdo de cualquier tipo con la derecha en el municipio, que sepan que van a tener una oposición durísima, y desde aquí exhortamos al PSOE a que, si esto es así, lo diga públicamente», indicó.

Rubens Ascanio y Alberto Rodríguez intentaron escenificar unidad después de sus encontronazos públicos. «Hay que decir que este trabajo ha sido especialmente fácil con los compañeros de Drago Verdes, con los que hemos podido sentarnos, trabajar en el programa y construir unas propuestas conjuntas con plenas confianza y lealtad», dijo el primero. «Como decían los compañeros de Unidas, con ellos ha sido muy fácil llegar a este acuerdo programático», apuntó el segundo.

«Ahora estamos en un momento clave. Faltan 24 horas para constituir el Ayuntamiento de La Laguna. Nuestra apuesta clara y decidida es construir una mayoría de progreso», expuso Ascanio, antes de agregar que «hay plena predisposición» para ello. El líder de Unidas dijo que cuentan con un documento base con más de 250 puntos, y agregó que la alianza con el PSOE podría alcanzarse de forma rápida.

Rubens Ascanio defendió la gestión de su equipo durante el mandato 2019-2023 y lo situó como razón para pactar. «Hemos demostrado en estos cuatro años que aportamos con lealtad y con construcción positiva a un municipio mejor, y queremos seguir haciéndolo», sostuvo, antes de contraponer: «Nos parece una pena y una muy mala forma de empezar un nuevo mandato que se haga con una minoría, en una situación de precariedad y que desde luego no es la que los vecinos expresaron el 28 de mayo».

«Nosotros, desde el viernes en que se confirmó que se consolidaban los dos concejales que tenemos en el Ayuntamiento de La Laguna, hemos trabajado con plenas predisposición y voluntad, así como con seriedad y discreción», manifestó su homólogo de Drago Verdes Canarias, que criticó que ha tenido que «convivir con mentiras filtradas a los medios de comunicación en las que ponían que Drago Verdes Canarias había exigido 200.000 tenencias de alcaldía y 800.000 áreas de gobierno».

Rodríguez avisó: «Quiero mandarle un mensaje claro al PSOE: no le vamos a regalar la Alcaldía bajo ningún concepto; no es lo que votó el pueblo de La Laguna en las urnas. Si los laguneros hubieran querido un gobierno del PSOE en solitario y mayoritario, hubiera habido ese apoyo; pero la realidad es que hubo un respaldo mayoritario a una diversidad dentro de las fuerzas de progreso, y esa diversidad se tiene que expresar a todos los niveles: en el plano programático, en acuerdos de gobierno concretos con plazo y en los equipos».

Escollo desconocido

«Hemos tenido solo dos reuniones con el PSOE y la única pregunta que nos han hecho es: ¿ustedes van a apoyar a Luis Yeray?», lamentó Rubens Ascanio, que, al ser consultado por si había previsto algún nuevo encuentro para este viernes, dijo que no. Asimismo, apuntó que desconoce el escollo para que el acuerdo no se haya cerrado. «Somos el único municipio en el que se nos pide que se vote al alcalde y luego ya hablamos del gobierno», se quejó. En cuanto a las conversaciones del PSOE con otras formaciones políticas, el líder de USP aseveró que solo conoce lo que ha visto en los medios de comunicación.

Por su parte, y en relación a su candidatura en las elecciones generales y a su continuidad en la política lagunera, Alberto Rodríguez mantuvo que su «compromiso con la ciudadanía de La Laguna y con el Ayuntamiento es claro». Y completó: «Desde Drago Verdes Canarias somos gente seria y, si no, no nos hubiéramos presentado».