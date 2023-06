La secretaria de Organización del PSOE de San Juan de la Rambla, Gloria Méndez, asegura a EL DÍA que el pacto de gobierno entre sus exsocios de Coalición Canaria, Partido Popular y AUP-Sí se Puede "está más que hecho" y se formalizará en las próximas horas. Los socialistas dan por perdida la Alcaldía para Ezequiel Domínguez (PSOE) y sostiene que a partir del 17 de junio será ocupada por Juan Ramos (CC).

El PSOE lamenta que Alternativa Unificada del Pueblo-Sí se Puede (AUP-SSP), liderada por Juan Siverio, renuncie a la coherencia ideológica y decida, por rencores hacia sus exsocios del PSOE, "apoyar un gobierno de derechas con Coalición Canaria y el Partido Popular, donde todos los concejales serán de la zona alta del municipio. No habrá ni un representante de la zona baja del municipio".

"He mantenido conversaciones con todos los partidos, excepto CC, tanto a nivel local como insular, y el PP nos ha confirmado que esa negociación está muy avanzada y que incluso hay borradores de acuerdo. Está previsto que esta tarde se reúnan para repartirse las áreas y creemos que el acuerdo puede cerrarse de forma inmediata. Desde AUP-SSP nos han dicho que tienen bastante cerrado el acuerdo y renuncian a reunirse de nuevo con el PSOE, con la falsa excusa de que la exalcaldesa Fidela Velázquez los echó del Gobierno local en noviembre de 2020. Eso no es cierto, porque sólo les retiró las competencias y ellos decidieron marcharse. Encima, Fidela Velázquez no está en el partido ni tiene nada que ver con el actual gobierno. Ezequiel Domínguez lleva dos años en el cargo y ellos ahora tratan de justificar con eso que SSP, que es un partido que está más a la izquierda que el PSOE, vaya a pactar con Coalición Canaria y con el PP", sostiene Gloria Méndez.

Méndez también señala que ha hablando con Rubens Ascanio, de Sí se Puede, "que se ha limitado a decirme que las asambleas locales son soberanas en su organización y que lo que deciden va a misa. Insisten en justificarse con Fidela Velázquez, que ya no está con nosotros ni en el partido ni en el gobierno, para intentar buscar una explicación a ese pacto con la derecha".