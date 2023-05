«Queremos que La Laguna evolucione desde la sostenibilidad y el bienestar»

¿Por qué ha querido que esta entrevista sea en La Verdellada? ¿Ve esta zona, electoralmente hablando, como la más difícil?

No. Estoy convencido de que no hay ninguna parte de este municipio a la que sea difícil llegar con nuestro mensaje. Ha tocado la casualidad de que estamos en La Verdellada porque hacemos un recorrido en campaña.

¿Qué proyectos destaca de su programa electoral?

Nosotros hemos desarrollado un programa que emana del contacto directo con la ciudadanía y con los representantes sociales. Hemos intentado desarrollar y plasmar propuestas que sean realizables. Presentamos un programa con 150 compromisos. Con ellos queremos que La Laguna evolucione y se desarrolle desde la sostenibilidad y la participación, que apueste por el bienestar individual y colectivo y que premie la mejora de la vida de la ciudadanía. También están los aparcamientos, el soterramiento de la autopista o la recuperación de la Comarca Nordeste.

¿Está satisfecho del resultado de los últimos cuatro años?

Yo soy bastante exigente conmigo mismo. Creo que hemos trabajado de una manera muy importante en estos últimos cuatro años, saliendo por completo de lo que existía, con esa confrontación manifiesta siempre en el Ayuntamiento. Hemos evitado que el Consistorio se convierta en un circo. En líneas generales, estoy en disposición de decir que hemos trabajado muy mucho para este municipio. Todavía queda muchísimo y por eso me presento.

¿Por qué ha decidido cambiar la estructura del equipo?

Somos un partido en el que claramente se ha demostrado que hay no solamente cantera sino personas sumamente cualificadas para ostentar otro tipo de cargos supramunicipales. El hecho de que Yaiza, nada más y nada menos, dé el paso y esté de número dos por el partido a nivel de Canarias es importante. Y también lo es que hayan solicitado la presencia de Josimar, un cargo de mi más entera confianza en estos últimos años, llevando áreas muy relevantes, como Servicios Municipales, Obras e Infraestructuras o, incluso, en un momento determinado, Fiestas y Presidencia.

¿Cómo fue el caso de Josimar Hernández?

El partido ha pedido diferentes perfiles para estar en listas regionales e imagino que el de Josimar, con la profesional que ha demostrado y la capacidad de gestión que ha tenido, ha permitido que se fijen en él los compañeros, en este caso el secretario general, Ángel Víctor.

¿Está en una lista?

Va al Parlamento por la lista insular.

¿Habrá PGO en caso de que gobierne o se continuaría con las modificaciones puntuales del documento?

No es tan sencilla la aprobación de un plan general de ordenación urbana, máxime cuando estamos hablando de un municipio con tanta dispersión. Un PGO no se aprueba en dos, tres o cuatro años, sino con el consenso de la ciudadanía, y eso requiere lo que estamos haciendo: primero, sacar fuera del Ayuntamiento el que se vaya desarrollando ese Plan General para luego hacerlo nuestro, consultar a la ciudadanía y que goce de una amplia aceptación. Hay que ser realistas: este municipio necesita un PGO, pero que recoja todas las dificultades de los núcleos de población. Por eso estamos haciendo nosotros modificaciones puntuales en diferentes pueblos y barrios, porque sabemos que es una herramienta que nos permitirá adecuarlo a las demandas de los vecinos.

¿No sería seguro que en el próximo mandato saliera?

Nuestra intención es impulsarlo para que en los próximos años salga, pero no voy a dar fechas porque hay que ser realistas, conocer la Administración y saber las dificultades para afrontar el desarrollo de un plan general que se ajuste al municipio.

En las listas a La Laguna hay más integrantes de lo habitual con un perfil popular en vez de técnico. ¿Se ha quedado la política para quienes quieren estar en ella y los profesionales más solventes huyen?

El ejemplo que nosotros ponemos sobre la mesa es lo contrario. Todas y cada una de las personas de los catorce o quince primeros puestos de la lista tienen formación y experiencia profesional, tanto en lo público como en lo privado. Y soy una de las personas que siempre ha dicho que hay que diferenciar claramente la vida política y esos perfiles de los colectivos asociativos y de las asociaciones de vecinos. No hay que mezclar; eso pervierte la política y se utiliza como elemento para captar votos de una manera muy poco digna. En esta lista que presentamos no hay ni un solo representante vecinal, y propuestas hemos tenido sobre la mesa.

¿Cómo ha visto a su socio Unidas se Puede durante el mandato?

El grupo de gobierno ha demostrado una lealtad importante. Hemos tenido muy claro cuáles son los ejes en los que teníamos que pivotar. Existiendo diferencias claras entre una formación y otra, hemos sabido tener muchísimo respeto y hablar, negociar, debatir y llegar a acuerdos donde toca, que es dentro de los despachos. Por tanto, digo que la relación con las formaciones políticas de izquierdas del Ayuntamiento de La Laguna no solamente son buenas, sino que gozan de muy buena salud en el presente y espero que también en el futuro.

¿Cuál es su opinión sobre pactar con CC?

Yo no pongo ningún tipo de líneas rojas. Pero siempre he dicho abiertamente que con aquellos que han cruzado esa estrecha línea de lo personal para intentar hacer daño difícilmente se puede llegar a posteriori a acuerdos. Yo de lo que sigo hablando es de solicitar una mayoría amplia de ciudadanos de este municipio que me permitan mantener un mandato en el que podamos contar nosotros con fuerza suficiente para no tener que llegar a acuerdos con otras formaciones.