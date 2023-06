"Sería bueno para El Hierro y Canarias que AHI entrase en el Gobierno"

¿Cómo valora los resultados obtenidos por Agrupación Herreña Independiente (AHI)?

En nivel general, muy bien. Veníamos de unos momentos muy difíciles, de una fractura interna dentro del partido, y obtener una mayoría absoluta en Frontera ha reforzado mucho a nuestra organización. Además, hemos recuperado la presidencia del Cabildo siendo la lista más votada. Ha sido un soplo de aire nuevo.

¿Y a nivel Parlamento?

A nivel Parlamento ser la lista más votada ha significado la consagración de lo que venía siendo en otras legislaturas el partido dentro de la Isla, que había perdido esa posición hegemónica, y que ahora ha vuelto a recuperar de nuevo.

Por lo que comenta han salido fortalecidos de los comicios, ¿les ha venido bien en términos electorales salir de Coalición Canaria?

Sí, ha venido bien y ha sido bastante positivo porque nos ha permitido recuperar nuestro espacio político dentro de la Isla: erigirnos como la fuerza política que representa a El Hierro.

También el acuerdo con Nueva Canarias, ¿no?

El acuerdo con Román Rodríguez también ha sido bastante favorable. Ideológicamente tenemos similitudes. Que su formación no concurriese en la Isla y que nos apoyara... Ha ayudado a aglutinar el voto nacionalista en un solo partido.

Usted habla de que AHI ha recuperado su papel hegemónico en la Isla, pero Asamblea Herreña (AH) ha obtenido muy buenos resultados, ¿su partido teme perder ese papel?

Las urnas han demostrado todo lo contrario, ellos han perdido protagonismo y nosotros somos ahora la fuerza más votada a nivel de Cabildo, a nivel de ayuntamientos en Frontera, y a nivel de Parlamento. Eso nos hace la fuerza insularista, digamos, más representativa de la Isla.

¿Cómo afronta esta nueva etapa en el Parlamento? Es su primera vez y bueno, ocupará el asiento de Narvay Quintero.

Con mucha ilusión, es un reto apasionante y sustituir a mi compañero Narvay me infunde respeto, pero es un honor. Él lo ha hecho maravillosamente. Ha defendido muy bien a la Isla y tiene una dilatada trayectoria política, desde senador hasta consejero del Gobierno de Canarias.

Ha dicho en otras entrevistas que AHI no está bajo el paraguas de nadie, pero se comprometieron a apoyar a Fernando Clavijo en la lista autonómica.

Ahora mismo estamos estudiando todas las posibles ofertas a nivel de gobernabilidad de Canarias. No vamos bajo el paraguas de nadie y lo que queremos es un compromiso con El Hierro y con Canarias. Eso es lo que hemos trasladado a Coalición. ¿Cuáles son nuestras inquietudes en este caso? Tenemos una hoja programática donde hay grandes temas: los hidrocarburos, la cesta de la compra, las conexiones aéreas y marítimas, inversión en infraestructuras, sanidad, educación... Aquellos que valoren esa hoja de ruta que tenemos, pues pactaremos con ellos.

Lo digo porque desde la noche electoral ya se daba por hecho su voto afirmativo a la presidencia de Clavijo, pero ¿es un cheque en blanco?

No, no es un cheque en blanco. Insisto, nuestro voto no se regala. Nuestro voto influye y a quien se lo vayamos a dar debe comprometerse con esa hoja programática que le comentaba. Si no hay un compromiso firme, le retiraremos nuestro apoyo. Llámese Coalición, PSOE o PP.

¿Se plantea entrar en el Gobierno con alguna consejería, por ejemplo, Agricultura?

Estamos abiertos a todas las posibilidades. Tenemos compañeros con una dilatada trayectoria como Narvay Quintero, que además tiene experiencia en la materia y ha sido muy reconocido por su desempeño al frente de esa Consejería. Si se da esta posibilidad y entramos creo que sería bueno, no solo para el Hierro, también para Canarias. Personas como Narvay hicieron en su momento un trabajo fundamental.

¿Se postularía como consejero?

Mi función ahora mismo es la de centrarme en la actividad parlamentaria, que va muy en sintonía con mi profesión de abogado. Creo que ahí es donde puedo aportar. Si se abren otras posibilidades, el partido es el que tomará la última decisión y estaré allí donde se estime.

Usted es joven, ¿le impone el Parlamento? ¿Cree que es importante renovar caras?

Es fundamental que empiece a acceder a las instituciones gente joven, formada, capacitada, que venga del mundo laboral ya con cierto bagaje. No puede haber solo gente en el Parlamento que lo único que ha hecho en su vida es tener un cargo político.