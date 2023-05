Correos, garantía del derecho al voto

La oficina postal de la plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife registró la mañana de ayer más afluencia de público de lo habitual cualquier otro miércoles, aunque sin llegar a formarse colas. El motivo fue el cierre del plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo 28. Las razones para optar por esta manera de ejercer el derecho democrático son muy variadas.

No solo la imposibilidad de estar en la Isla ese día por viajes, citas médicas o traslados dentro de Archipìélago, sino también una forma de dedicar la jornada festiva a otras tareas o al descanso después de cumplir con los comicios. El puente del martes 30, Día de Canarias, con muchos desplazamientos previstos anima también a adelantar el sufragio. Es posible votar hasta el miércoles 24 siempre que se haya recibido antes el certificado que debe solicitar el votante y emitir la oficina censal.

Hasta hoy no se dará a conocer el dato de cuántas personas han elegido el voto por correo, pero en las elecciones locales de mayo de 2019 utilizaron estos sistema en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 22.006 personas, el equivalente al 3% del censo. Ahora tienen derecho al voto 771.104. En esta Isla son 682.059 los electores, en La Palma, 64.086; en La Gomera, 16.265 y 8.694 en El Hierro.

Génesis Paola Yanes Préstamo tiene 28 años pero su apariencia y, sobre todo, la ilusión que muestra le restan diez de golpe sobre lo que refleja el DNI para volver a los 18. Esta venezolana, de abuelos canarios y residente en la Isla desde hace año y medio, muestra orgullosa el certificado que la acredita para votar. «Es la primera vez, explica, y tengo muchas ganas». Ahora recibirá por correo certificado la confirmación de que está inscrita y las papeletas. Luego volverá a la oficina postal para entregar el voto.

Génesis eligió solicitar el documento de manera presencial en la oficina principal de Tenerife, pero también era posible hacerlo de forma telemática desde la web www.correos.es. Es el sistema que eligieron, a través del certificado digital, Javier Pestano, que estará ese domingo fuera de la Isla por una cita médica, y su esposa María José quien tiene que cuidar ese día a su hija. Ellos completaron ayer todos los pasos, ya que antes habían recibido en casa la certificación censal y las papeletas. Así que entregaron sus votos que quedarán en un sobre cerrado y serán trasladados por el personal de Correos durante la jornada electoral al colegio donde les corresponde ejercer su derecho. Allí estarán en custodia hasta ser abiertos al final de las votaciones. Javier considera que «este modelo es fácil y garantista. Nos ha bastado ir al gestor de turnos, coger un número para que nos atendieran en un momento. Todo muy rápido. Creo que el que no vota es simplemente porque no quiere».

Está en su derecho al igual que aquel que recibe el certificado censal pero luego decide no acudir a Correos para votar. También los hay. No es ese el caso de Antonio Herrera. Asegura que «tenía ya programado un viaje fuera de la Isla, me acordé y solicité el voto por correo». Califica el sistema de «sencillo». Hizo la gestión a través del PIN. Señala que «no recordaba el número porque renové hace poco el DNI y tuve que ir a de nuevo a la Comisaría donde me atendieron muy bien. Aquí estoy hoy (por ayer) ya con el sobre y los votos dentro. Hay que cumplir con esto».

Ese sentido del deber es el que lleva a Alba a solicitar el voto por correo. Lo valora: «Yo cuido a un familiar en La Gomera pero estoy empadronada en Santa Cruz, en el Suroeste. Siempre he votado y aunque esta vez pensé no hacerlo, me decidí por cumplir la tradición. Ya lo pedí y espero que me llegue el certificado para llevar luego el sobre a la oficina de Correos».

La empresa postal pública pone todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos encomendados en los procesos electorales. Entre ellos facilitar el voto antes del día si se solicita en tiempo y forma. Por eso se han realizado 2.500 contratos de refuerzo en toda España tanto para agilizar la atención en oficinas como para el reparto de envíos y las tareas en los centros logísticos.

El personal de la empresa postal pública vivirá la jornada electoral del domingo 28 de forma especial. Con mucho trabajo desde primera hora de la mañana hasta la madrugada del lunes para que todo marche con normalidad. Como decía algún encuestado «el que no vota es porque no quiere».